Apple TV kündigt Thrillerserie „La Décision“ mit Diane Kruger und Raphaël Personnaz in den Hauptrollen an

Wir wiederholen uns da gerne, aber bei den Serien ist Apple TV so stark wie kein anderer Streamingdienst aufgestellt. Besonderes Augenmerk legte man dabei in der Vergangenheit auf Sci-Fi, nun will man auch bei den Thrillerserien angreifen. Ein Baustein dafür soll die neue Serie „La Décision“ sein, die in Paris spielen wird.

Thrillerserie „La Décision“ angekündigt

Es handelt sich bei „La Décision“ um eine französischsprachige Thrillerserie, die in der Politik angesiedelt ist. Diane Kruger spielt dabei die Ehefrau und Beraterin des französischen Präsidenten, der von Personnaz gespielt wird. Das Verschwinden eines achtjährigen Mädchens lässt das Chaos um ihn ausbrechen – denn es handelt sich dabei um die uneheliche Tochter. Die Entführung wird schnell zur Staatsaffäre: Während der Präsident versucht, seine politischen Prinzipien und sein persönliches Leben in Einklang zu bringen, wird er von Machtspielen, Intrigen und Verrat binnen des Élysée-Apparats umgeben.

Noch keine Details zum Start

Apple TV hält sich noch etwas beim Plot zurück, gänzlich im Dunklen liegt der Starttermin der neuen Serie. Es ist lediglich bekannt, dass die neue Serie insgesamt sieben Episoden umfassen wird. Außerdem kennen wir den weiteren Cast: Zu den Darstellern gehören nämlich außerdem die César-Preisträger Sami Bouajila („Ganglands“, „A Son“), Marina Hands von der Comédie Française („Lady Chatterley“, „Off Season“) und Fanny Sidney („Call My Agent!“)

