26. November 2025

Patrick Bergmann

Amazon Black Week: Smart Locks von Aqara, Nuki, Yale und SwitchBot im Angebot

Smarte Türschlösser galten bis vor einigen Jahren noch als exotisch, haben sich mittlerweile aber durchgesetzt. Das liegt auch daran, dass das Angebot heute deutlich größer ist. Hersteller wie tedee oder auch Nuki haben erprobte Lösungen am Markt und damit kommen wir zu den aktuellen Angeboten zur Black Week. 

Angebote von Aqara, Nuki, Yale und SwitchBot

Nuki war jahrelang unangefochtener Marktführer, muss sich aber seit geraumer Zeit starker Konkurrenz erwehren. Dies sorgt jedoch dafür, dass Käufer eine größere Auswahl haben und damit kommen wir zur aktuellen Auswahl:

Aqara

 

Aqara Smart Lock U200 (mit Fingerabdruck), Matter Over Thread, Smartes Türschloss mit Apple Home Key und Aufladbarem Akku, Unterstützt Homekit, Google Home, Alexa und SmartThings, Schwarz Aqara Smart Lock U200 (mit Fingerabdruck), Matter Over Thread, Smartes Türschloss mit Apple Home Key und Aufladbarem Akku, Unterstützt Homekit, Google Home, Alexa und SmartThings, Schwarz
Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd
Preis bei amazon* : 149,99 EUR

Nuki

 

Nuki Smart Lock Go (2025) mit Bluetooth, WLAN & Matter, elektronisches Türschloss macht Smartphone zum Schlüssel & ermöglicht schlüssellosen Zutritt, smartes Schloss zum Nachrüsten ohne Zylindertausch Nuki Smart Lock Go (2025) mit Bluetooth, WLAN & Matter, elektronisches Türschloss macht Smartphone zum Schlüssel & ermöglicht schlüssellosen Zutritt, smartes Schloss zum Nachrüsten ohne Zylindertausch
Hersteller: Nuki Home Solutions GmbH
Preis bei amazon* : 99,00 EUR

Yale

 

Yale - Linus Smart Lock L2 - Schwarz - 05/103210/MB - Schlüsselloser Zugang - DIY-Installation - Fernverriegelung/-entriegelung - Virtuelle Schlüssel - Echtzeit-Benachrichtigungen - Yale Home App Yale - Linus Smart Lock L2 - Schwarz - 05/103210/MB - Schlüsselloser Zugang - DIY-Installation - Fernverriegelung/-entriegelung - Virtuelle Schlüssel - Echtzeit-Benachrichtigungen - Yale Home App
Hersteller: Yale
Preis bei amazon* : 149,99 EUR

SwitchBot

 

SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra mit Keypad Vision, 3D-Gesichts-/Fingerabdruckerkennung, Elektronisches Türschloss mit Aufladbarem Akku, Öffnen per Gesicht, Fingerprint, Code, Alexa, unterstützt Matter SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra mit Keypad Vision, 3D-Gesichts-/Fingerabdruckerkennung, Elektronisches Türschloss mit Aufladbarem Akku, Öffnen per Gesicht, Fingerprint, Code, Alexa, unterstützt Matter
Hersteller: Wonderlabs
Preis bei amazon* : 229,99 EUR

 

SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra mit Fingerabdruck-Entsperrung, Elektronisches Türschloss mit Aufladbarem Akku, Türöffner per Fingerprint, Passcode, Smartphone, Alexa, Google, unterstützt Matter SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra mit Fingerabdruck-Entsperrung, Elektronisches Türschloss mit Aufladbarem Akku, Türöffner per Fingerprint, Passcode, Smartphone, Alexa, Google, unterstützt Matter
Hersteller: Wonderlabs
Preis bei amazon* : 179,99 EUR

 

SwitchBot WLAN Smart Lock Pro mit Touchscreen-Tastatur, Matter Over WiFi, Elektronisches Türschloss Mit Aufladbarem Akku, Türöffner per App, Fingerprint, Code, Alexa, Google, unterstützt Apple Home SwitchBot WLAN Smart Lock Pro mit Touchscreen-Tastatur, Matter Over WiFi, Elektronisches Türschloss Mit Aufladbarem Akku, Türöffner per App, Fingerprint, Code, Alexa, Google, unterstützt Apple Home
Hersteller: Wonderlab
Preis bei amazon* : 155,99 EUR

Hinweis für Nuki

Falls sich jemand für das Nuki SmartLock Ultra interessiert: hier dürfte ein Angebot direkt am Freitag erfolgen. Wer jetzt schon ein Modell im Einsatz hat, sollte seine ID überprüfen und schauen, ob der Kunststoff-Adapter im Nuki getauscht werden kann. Der Hersteller hat hierfür ein Austauschprogramm laufen. Alle Infos findet ihr dazu an dieser Stelle

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

