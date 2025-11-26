Amazon Black Week: Smart Locks von Aqara, Nuki, Yale und SwitchBot im Angebot

Smarte Türschlösser galten bis vor einigen Jahren noch als exotisch, haben sich mittlerweile aber durchgesetzt. Das liegt auch daran, dass das Angebot heute deutlich größer ist. Hersteller wie tedee oder auch Nuki haben erprobte Lösungen am Markt und damit kommen wir zu den aktuellen Angeboten zur Black Week.

Angebote von Aqara, Nuki, Yale und SwitchBot

Nuki war jahrelang unangefochtener Marktführer, muss sich aber seit geraumer Zeit starker Konkurrenz erwehren. Dies sorgt jedoch dafür, dass Käufer eine größere Auswahl haben und damit kommen wir zur aktuellen Auswahl:

Aqara

Nuki

Yale

SwitchBot

Hinweis für Nuki

Falls sich jemand für das Nuki SmartLock Ultra interessiert: hier dürfte ein Angebot direkt am Freitag erfolgen. Wer jetzt schon ein Modell im Einsatz hat, sollte seine ID überprüfen und schauen, ob der Kunststoff-Adapter im Nuki getauscht werden kann. Der Hersteller hat hierfür ein Austauschprogramm laufen. Alle Infos findet ihr dazu an dieser Stelle

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!