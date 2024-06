Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für Mystery-Serie „Sunny“ an

Auch nach der WWDC24 hält Cupertino das Tempo an Neuvorstellungen für seinen Streamingservice Apple TV+ hoch. So dürfen wir ins zeitnahe auf eine neue Mystery-Serie freuen, für die nun der Trailer verfügbar ist.

Der Trailer ist nun verfügbar

Es handelt sich hierbei um die Mystery-Serie „Sunny“, die von Apple TV+ bereits vor über zwei Jahren angekündigt wurde. Doch dann kam Corona in die Quere und der Start verzögerte sich. Die Serie stammt von der Showrunnerin Katie Robbins, die mit ihrer Produktionsfirma auch die Produktion der Serie übernimmt. In „Sunny“ spielt Rashida Jones, die als einer der ausführenden Produzentinnen auftritt, Suzie, eine Amerikanerin, die in Kyoto (Japan) lebt und deren Leben völlig auf den Kopf gestellt wird, als ihr Mann und ihr Sohn bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz verschwinden. Als „Trost“ bekommt sie Sunny, einen Haushaltsroboter einer neuen Generation, der von der Elektronikfirma ihres Mannes hergestellt wird. Obwohl Suzie Sunnys Versuche, die Leere in ihrem Leben zu füllen, zunächst übel nimmt, entwickeln sie nach und nach eine unerwartete Freundschaft und decken gemeinsam die dunkle Wahrheit darüber auf, was wirklich mit Suzies Familie passiert ist. Dabei geraten sie in eine gefährliche Welt, von deren Existenz Suzie nie etwas wusste. Der Trailer gibt nun einen konkreteren Einblick in die Serie:

„SUNNY — Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Schindel Babka Pictures, die Firma von Katie Robbins, hat sich mit dem Studio A24b zusammengetan.

Start gegen Mitte Juli

Die erste Staffel umfasst insgesamt zehn Folgen, von denen die ersten beiden Episoden am 10. Juli 2024 auf Apple TV+ ausgestrahlt werden. Die restlichen acht Folgen werden dann im wöchentlichen Turnus ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

