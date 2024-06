Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für die Serie „Women in Blue“ an

Der Sommer meldet sich endlich an, die EM ist in vollem Gange und in den nächsten Wochen dürfte noch die eine oder andere Neuerung von iOS 18 und Co. ans Tageslicht treten. Ideal also, um sich etwas die Zeit zu vertreiben und genau dafür kündigt Apple TV+ den Starttermin einer interessanten Serie an.

Trailer ist nun verfügbar

Die Serie spielt in den 1970er-Jahren im erzkonservativen Mexiko und ist von wahren Begebenheiten inspiriert. Um die Authentizität zu wahren, wird in der Serie Spanisch gesprochen, zudem haben alle Schauspieler einen hispanischen Background. „Women in Blue“ und erzählt die Geschichte von vier Frauen, die sich den ultrakonservativen Normen der Zeit widersetzen und sich Mexikos erster weiblicher Polizei anschließen, nur um zu entdecken, dass ihr Trupp ein Werbe-Stunt ist, um die Medien von einem brutalen Serienmörder abzulenken. Während die Anzahl der Leichen wächst, wird Marías (Mori) Entschlossenheit, den Mörder zu fangen, zu einer Obsession. Gabina (Amorita Rasgado), deren Vater ein renommierter Polizist ist, Ángeles (Ximena Sariñana), eine brillante Fingerabdruck-Analystin, und Valentina (Natalia Téllez), eine junge Rebellin, leiten eine geheime Untersuchung ein, um das zu erreichen, was kein männlicher Offizier tun konnte – um den Serienmörder endgültig zur Strecke zu bringen. Der Trailer gibt einen besseren Überblick:

Erscheint Ende Juli

Die erste Staffel der Serie „Women in Blue“ umfasst insgesamt 10 Folgen, von denen die ersten beiden Episoden am 31. Juli exklusiv auf Apple TV+ gestreamt werden können. Anschließend geht es im wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

