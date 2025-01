Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für die Doku „The War That Changed America“ an

Apple TV+ ist aktuell wegen der zweiten Staffel von „SILO“ und „Severance“ wieder in aller Munde, dabei gibt es auch diverse hervorragende Dokumentationen auf dem Streamingdienst. Übermorgen wird es diesbezüglich einen weiteren Neuzugang geben.

Trailer für „The War That Changed America“ ist verfügbar

Konnte sich das amerikanische Militär mit dem Ausgang des 2. Weltkriegs noch der Anerkennung und des Ruhms der Bevölkerung sicher sein, kippte die Stimmung mit dem Koreakrieg und dem darauffolgenden Vietnamkrieg. Grausame Kämpfe zwischen den Soldaten im Dschungel Vietnams, dazu die aufkommende Opiate-Krise sorgten auf beiden Seiten für viel Leid und viele Opfer. Zum 50. Jahrestag der Befreiung von Saigon hat nun ein Team über 1100 Stunden Videomaterial gesichtet und daraus eine spannende, zehnteilige Dokumentation für Apple TV+ zusammengestellt. Nun ist der Trailer verfügbar.

Die Dokumentation wird ab dem 31. Januar 2025 exklusiv auf Apple TV+ zu streamen sein. Neben Interviews mit Zeitzeugen, die sich seit einem halben Jahrhundert nicht mehr gesehen haben, wirft die Doku auch einen Blick darauf, wie sich seit dem Ende des Krieges die beiden Länder entwickelt haben.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

