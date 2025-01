Home iPhone Neue Windows 11-Beta: Die Handyintegration unterstützt jetzt das iPhone

Neue Windows 11-Beta: Die Handyintegration unterstützt jetzt das iPhone

Microsoft hat eine Art der iPhone-Spiegelung für Windows 11 angekündigt. Das Feature erlaubt es iPhone-Nutzern, auf Nachrichten und Anrufe sowie neuen Aktivitäten ganz einfach über das Windows-Startmenü zuzugreifen. Das Feature soll auch das Teilen von Dateien einfacher machen und eine AirDrop-Alternative darstellen.

Eine derartige Integration testet Microsoft bereits seit einem Jahr mit verschiedenen Android-Geräten. Beta-Nutzer können nun auch die Synergien zwischen Windows und iOS ausprobieren. Das hat Microsoft in seinem Blog gegenüber Windows Insidern angegeben, wie sich Beta-Tester von Windows offiziell nennen.

iPhone und PC arbeiten besser zusammen

Das Ökosystem ist eines der Argumente für Apple-Hardware und andere Hersteller werden an eine derartige Synchronisation nicht rankommen. Dennoch kann eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Systemen nicht schaden und wird dem ein oder anderen Windows-iPhone-Nutzer sicher helfen.

Die Voraussetzung für eine Teilnahme am Beta-Test ist die Windows Insider Software mit der Nummer 4805 oder höher. Zudem ist Phone Link in der Version 1.24121.30.0 oder höher erforderlich. Der PC muss mit einem Microsoft Account verbunden und in der Lage sein, Bluetooth LE auszuführen. Über die Low Energy-Version von Bluetooth wird die Verbindung zum iPhone hergestellt und akkuschonend aufrechterhalten.

-----

