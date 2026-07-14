Analyse-Software: Apple übernimmt Teile von SigScalr

Apple kauft regelmäßig kleinere Unternehmen oder übernimmt gezielt Technologien und Entwicklerteams, ohne die Transaktionen öffentlich anzukündigen. Erst durch die Offenlegungspflichten im Rahmen des Digital Markets Act (DMA) werden viele dieser Übernahmen Monate später bekannt. Auch im Fall von SigScalr wurde die Europäische Kommission bereits im März 2026 über die Transaktion informiert. Veröffentlicht wurden die entsprechenden Unterlagen jedoch erst jetzt.

Wie aus einer Veröffentlichung der Europäischen Kommission hervorgeht, hat Apple bestimmte Vermögenswerte von SigScalr übernommen und mehrere Mitarbeiter des Start-ups eingestellt. SigScalr ist vor allem für die Open-Source-Plattform SigLens bekannt, die Unternehmen bei der Überwachung und Analyse großer Datenmengen unterstützt.

SigLens analysiert Logs und Systemdaten

SigLens ist eine sogenannte Observability-Plattform. Sie sammelt und analysiert Protokolle, Leistungsdaten und Systemereignisse großer Software- und Cloud-Infrastrukturen. Entwickler können damit Fehler schneller aufspüren, die Leistung komplexer Anwendungen überwachen und Probleme im laufenden Betrieb effizient beheben.

Besonders bekannt wurde SigLens durch seinen vergleichsweise geringen Ressourcenverbrauch und schnelle Suchabfragen – Eigenschaften, die die Plattform von vielen etablierten Lösungen abheben.

Hinweise auf internen Einsatz

Apple hat sich bislang nicht zu den Plänen mit der übernommenen Technologie geäußert. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass SigScalr vor allem intern eingesetzt werden könnte, um die Entwicklung und Überwachung großer Software- und KI-Systeme zu verbessern.

Im Zuge der Übernahme wurde die Website von SigScalr bereits abgeschaltet. Auch das GitHub-Repository von SigLens wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt und befindet sich nur noch im Lesemodus. Das Unternehmen erklärte, man wolle das Projekt der Community weiterhin zugänglich machen und habe die Lizenz auf die offenere Apache-2.0-Lizenz umgestellt, damit andere Entwickler die Software weiterführen können.