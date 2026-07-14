ADAC Drive: Update bringt Tempolimit-Anzeige, Umweltzonen-Infos und Parkposition

In vielen Bundesländern hat die Ferienzeit begonnen und damit rollt auch wieder die große Reisewelle über Deutschlands Straßen. Passend dazu hat der ADAC seiner Drive-App ein Update auf Version 6.9.0 spendiert, das vor allem die Navigation aufwertet. Der groß angekündigte Spritpreis-Alarm lässt zwar weiter auf sich warten, dafür gibt es gleich mehrere praktische Neuerungen für unterwegs.

Geschwindigkeit und Umweltzonen im Blick

Wer sich von ADAC Drive durch den Verkehr lotsen lässt, bekommt ab sofort das aktuelle Fahrtempo und die zulässige Höchstgeschwindigkeit eingeblendet – eine Funktion, die man von Apple Karten oder Google Maps bereits kennt. Ebenfalls neu: Im Routenüberblick findet sich jetzt der Eintrag „Umweltzonen & City-Maut“. Darüber lassen sich detaillierte Infos zu Einfahrtsregeln und Gebühren der Städte entlang der geplanten Strecke abrufen. Gerade vor Reisen ins europäische Ausland dürfte das einiges an Recherche ersparen.

Parkposition speichern

Auch die Suche nach dem geparkten Auto will ADAC Drive künftig vereinfachen. Der Standort des Fahrzeugs lässt sich in der App hinterlegen, bei Bedarf startet man eine Fußgängernavigation zurück zum Wagen. Dergleichen bieten Apple und Google in ihren Karten-Apps schon länger, für eine eigenständige Navi-Lösung wie ADAC Drive ist es aber eine sinnvolle Ergänzung. Insgesamt hat sich die Anwendung längst von ihren Ursprüngen als reine Spritpreis-App emanzipiert. Routenberechnung für Wohnmobile und Gespanne, Wetterinformationen entlang der Strecke und nun eben Tempolimits und Umweltzonen – der ADAC packt immer mehr Funktionen unter ein Dach.

Update ist kostenfrei

ADAC Drive lässt sich kostenlos aus dem App Store laden. Mitglieder des Automobilclubs können sich anmelden und auf Extras wie die Synchronisierung von Favoriten und Routen zugreifen.

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