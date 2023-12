Home Deals Apple TV+ kündigt mit „Murderbot“ die nächste Sci-Fi-Serie an

Verfasst von Patrick Bergmann // 20. Dezember 2023 um 10:00 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Apple TV+ hält die Schlagzahl an Neuankündigungen für seinen Streamingservice auf einem konstant hohen Level. In diesem Fall wird Apple TV+ sein Angebot an Sci-Fi-Serien weiter ausbauen.

Apple TV+ sichert sich Serie „Murderbot“

Wer auf Sci-Fi-Serien steht, der dürfte bei Apple TV+ mehr als fündig und glücklich werden. Im kommenden Jahr wir es eine weitere Serie geben, wie der Streamingdienst via Pressemitteilung ankündigte. Hierbei handelt es sich um die Serie „Murderbot“ mit Alexander Skårgard in der Hauptrolle. Diese basiert auf den Bestsellern und mit dem Hugo- und Nebula Award ausgezeichneten Romanen von Martha Wells. Diese fungiert zudem als beratende Produzentin.

Inhaltlich geht es um einen selbsthackenden Sicherheitsdroiden, der sich ohne menschlichen Emotion trotzdem zu Menschen hingezogen führt und abseits einer Routinen ein normales Leben führen will. „Murderbot“ stammt von den Paramount Television Studios, Skårgard sowie die Weitz-Brüder treten ebenfalls als Produzenten auf. Die erste Staffel soll insgesamt zehn Folgen umfassen, wann mit der Produktion begonnen wird oder wann mit einem Ausstrahlungstermin zu rechnen ist, ist indes noch nicht bekannt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

