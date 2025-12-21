Apple TV kündigt Miniserie „Imperfekt Women“ für Mitte März 2026 an

Apple TV hat Einiges vor nach dem Jahreswechsel, zahlreiche neue Serien und Fortsetzungen erwarten uns – wenngleich auch ein paar Beispiele wie „Remnik“ abgesetzt worden sind. Im kommenden März dürfen wir uns über eine neue Miniserie freuen, bei der Elisabeth Moss, bekannt aus „Handmaid`s Tale“ die Hauptrolle übernimmt.

„Imperfect Women“ angekündigt

Die neue limitierte Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Araminta Hall und erzählt von einem Verbrechen, das das Leben dreier Frauen und ihre jahrzehntelange Freundschaft nachhaltig erschüttert. Der ungewöhnliche Thriller beleuchtet Themen wie Schuld und Vergeltung, Liebe und Verrat sowie die Kompromisse, die Menschen eingehen – und die ihr Leben unwiderruflich verändern. Während die Ermittlungen voranschreiten, kommen nach und nach Wahrheiten ans Licht, die zeigen, dass selbst engste Freundschaften nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen. Neben Elisabeth Moss und Kerry Washington sind unter anderem Kate Mara, Joel Kinnaman, Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Audrey Zahn, Jill Wagner, Rome Flynn, Sheryl Lee Ralph, Violette Linnz, Indiana Elle, Jackson Kelly, Keith Carradine, Ana Ortiz und Wilson Bethel in weiteren Rollen zu sehen.

Läuft Mitte März 2026 an

Für die Miniserie wurden acht Folgen eingeplant, die ersten zwei Episoden werden am 18. März 2026 exklusiv auf Apple TV ausgestrahlt. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Das Staffelfinale ist für den 29. April 2026 angesetzt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.