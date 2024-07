Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt in Zusammenarbeit mit ZDFneo die Serie „KRANK: Berlin“ an

Apple TV+ legt weiterhin ein beeindruckendes Tempo an den Tag, wenn es um die Ankündigungen von neuen Inhalten geht. Dabei arbeitet der Streamingdienst auch mit lokalen Anbietern zusammen – in diesem Fall mit dem Sender ZDFNeo.

„KRANK: Berlin“ angekündigt

Allgemein sind Serien über Krankenhäuser enorm erfolgreich. „Grey´s Anatomy“ läuft aktuell in der 20. STaffel auf Disney+, mit „Emergency Room“ hatte George Clooney seinen Durchbruch und hierzulande ist „Die Schwarzwaldklinik“ immer noch vielen Leuten ein Begriff. Kommen wir zurück zur Gegenwart und zu Apple TV+. Haley Louise Jones und Slavko Popadić übernehmen die Hauptrolle, zudem ergänzen Şafak Şengül, Aram Tafreshian , Samirah Breuer, Bernhard Schütz und Peter Lohmeyer den Cast. Der Streamingdienst beschreibt die Serie wie folgt:

„Die Verwaltung einer chaotischen Notaufnahme im härtesten und überfülltesten Krankenhaus Berlins ist für den jungen Dr. Parker, die nach einem Neuanfang in der Großstadt sucht, nachdem ihr Privatleben in München implodiert. Als sie versucht, die notwendigen Reformen umzusetzen, wird Parker mit dem Widerstand des unterbezahlten, schlecht ausgerüsteten und chronisch ermüdeten Krankenhauspersonals konfrontiert, das nur mit einer unverzichtbaren Dosis schwarzen Humors überlebt. Aber angesichts eines immer gnadenlosen Gesundheitssystems muss das misshandelte Team seine Differenzen beiseite legen und an einem Sande ziehen, um Leben zu retten.“

Die Serie wird insgesamt acht Episoden umfassen, doch wann genau der Startschuss ist, ist indes unbekannt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

