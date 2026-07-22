Apple TV kündigt die zweite Staffel von „Where´s Wanda?“ an

Der deutsche Überraschungserfolg des Streamingdienstes geht in die zweite Runde. Apple TV hat offiziell bestätigt, dass „Where’s Wanda?“ mit Heike Makatsch und Axel Stein in den Hauptrollen fortgesetzt wird, was jedoch nicht verwundert. Bereits im Februar 2025 gab der Streamingdienst grünes Licht für die Fortsetzung.

Mordverdacht statt Vermisstensuche

Die Handlung knüpft direkt an das Ende der ersten Staffel an. Carlotta und Dedo Klatt glaubten, nach Wandas Rückkehr endlich zur Normalität zurückfinden zu können. Dann wird ihre Tochter scheinbar auf frischer Tat ertappt – stehend über einer Leiche. Wanda gerät unter Mordverdacht, und die Familie muss diesmal nicht suchen, sondern beweisen. Die Nachforschungen führen die Klatts erneut hinter die gepflegten Fassaden von Sundersheim, tief hinein in das kriminelle Milieu der vermeintlich verschlafenen Vorstadt.

Bekanntes Ensemble und neue Gesichter

Die Kernbesetzung kehrt vollständig zurück: Heike Makatsch und Axel Stein spielen wieder das Ehepaar Klatt, Lea Drinda übernimmt erneut die Titelrolle, Leo Simon und Nikeata Thompson sind ebenfalls wieder dabei. Neu im Boot sind Devid Striesow und Torben Liebrecht. Hinter der Kamera bleibt vieles beim Alten – Oliver Lansley fungiert erneut als Creator, Autor und Executive Producer, die Regie teilen sich Tobi Baumann und Christian Ditter. Produziert wird die Fortsetzung von UFA Fiction, einem Fremantle-Unternehmen.

Läuft gegen Ende Oktober an

Auf Rotten Tomatoes sammelte die erste Staffel eine makellose Kritikerwertung von 100 Prozent – ein Wert, der die Serie weit über den deutschsprachigen Raum hinaus bekannt machte. Damit avancierte die Serie zu einem echten Überraschungserfolg für Apple TV. Fans der Serie können sich den 21. Oktober 2026 im Kalender markieren. Dann läuft die zweite Staffel, die aus insgesamt acht Folgen besteht, mit der ersten Episode am 21. Oktober 2026 an. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.