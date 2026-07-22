Apple Sports App ist in Version 4.2 erschienen: das ist neu

In einem intensiv geführten Finale in New Jersey inklusive Verlängerung konnte sich Spanien als neuer Weltmeister krönen, damit ist die Fußballweltmeisterschaft in den USA offiziell beendet. Apple scheint jedoch an dem Sport für seine Sports App Gefallen gefunden zu haben. So lässt sich das Update auf Version 4.2 deuten.

Was Version 4.2 bringt

Neu aufgenommen wurden die belgische Pro League, die dänische Superliga, die niederländische Eredivisie, die japanische J1 League, die polnische Ekstraklasa, die schottische Premiership und die Schweizer Super League. Damit schließt Apple weitere Lücken im europäischen Ligenbetrieb und öffnet die App erstmals für den japanischen Markt – die J1 League ist die erste asiatische Profiliga, die Einzug hält. In Deutschland waren bislang bereits die Bundesliga, die 2. Bundesliga und verschiedene internationale Wettbewerbe verfügbar; der DFB-Pokal wurde Anfang 2026 gemeinsam mit mehreren europäischen Pokalwettbewerben ergänzt. Mit 4.2 rücken nun kleinere und mittelgroße europäische Märkte nach, die bisher außen vor blieben. Die zweite Neuerung betrifft die Darstellung von Mannschaftsformationen. Grafische Aufstellungen stehen damit nun in den meisten unterstützten Fußballligen zur Verfügung. Vor einem Spiel lässt sich erkennen, wie die Startelf voraussichtlich auf dem Platz angeordnet ist – die Darstellung ordnet die Spieler ihren Positionen zu und soll Aufstellungen leichter verständlich machen als eine reine Namensliste. Anbei die Release-Notes:

Nach der WM 2026 geht es mit noch mehr Fußball weiter, sodass Fans auf der ganzen Welt ihre Lieblingsligen verfolgen können. Apple Sports fügt die belgische Pro League, die dänische Superliga, die niederländische Eredivisie, die japanische J1 League, die polnische Ekstraklasa, die schottische Premiership und die Schweizer Super League hinzu.

Du kannst nun Formationen in den meisten Fußballligen einsehen, sodass du die Aufstellungen für jedes Spiel besser visualisieren kannst.

Vom Turniermodus zurück zum Ligaalltag

Es handelt sich um die erste umfangreichere Funktionserweiterung seit Version 4.0, die Apple im Mai mit Blick auf die WM 2026 veröffentlicht hatte – damals kamen eine Turnierbaumansicht, grafisch aufbereitete Aufstellungen und die Verfügbarkeit in mehr als 90 weiteren Ländern hinzu. Version 4.2 dreht das Rad konsequent zurück Richtung Ligabetrieb und trifft damit den richtigen Moment: Die großen europäischen Spielzeiten starten in wenigen Wochen.

Favoriten lassen sich wie gewohnt speichern, Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen erscheinen dann gebündelt in der persönlichen Übersicht. Live Aktivitäten auf dem iPhone-Sperrbildschirm und der Apple Watch bleiben ebenfalls an Bord. Apple Sports ist kostenlos im App Store erhältlich und setzt iOS 18 oder neuer voraus – Version 4.2 steht ab sofort zum Download bereit.

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