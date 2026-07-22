Apple TV stellt den Trailer zur Doku „The Dynasty: UConn Huskies“ bereit

Die Fußball-WM ist Geschichte – Spanien holte sich in den USA den Titel gegen Messi und Argentinien. Von den Zuschauerzahlen war das Turnier mehr als erfolgreich, über 6 Millionen Zuschauer strömten während der 104 Spiele in die Stadien. Und doch: Wenn es um DEN Sport in Amerika geht, sind American Football und Basketball eine andere Welt. Apple TV widmet dem wohl bekanntesten Damen-Basketballprogramm der NCAA eine eigene Dokumentation und hat nun weitere Details verraten.

Trailer ist nun verfügbar

„The Dynasty: UConn Huskies“ erzählt die 40-jährige Geschichte des Basketballprogramms der University of Connecticut unter Cheftrainer Geno Auriemma – einem Namen, der im College-Basketball für schiere Dominanz steht. Mehrfacher NCAA-Meister, Jahrzehnte an der Spitze, eine Kontinuität, die im amerikanischen Sport kaum Vergleiche kennt. Laut Apple TV+ setzt die Produktion auf exklusive Interviews mit dem Nationalmeisterschaftsteam von 2025 sowie auf bislang unveröffentlichtes Archivmaterial. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Titel und Trophäen, sondern die Mechanismen dahinter: Trainingskultur, Druck, Besessenheit. Nun ist der Trailer verfügbar:

„The Dynasty: UConn Huskies — Official Trailer | Apple TV“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Es geht eben nicht nur um Titel – sondern um die Menschen, die diesen Standard über Generationen aufrechterhalten haben. Die Doku geht dabei auch ganz bewusst auf die Anfänge unter dem damaligen Coach Geno Auriemma ein und zeigt auf, wie stark sich auch ehemalige Spielerinnen udn Absolventen der Uni für das Programm einbringen.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.