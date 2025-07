Apple TV+ kündigt die Science-Fiction-Serie „Pluribus“ an

Wer Wert auf gute Science-Fiction-Serien legt, der ist bei Apple TV+ definitiv an der richtigen Stelle. Noch in diesem Spätherbst wird der Streamingdienst dieses Genre um einen neuen Titel erweitern. Die Messlatte liegt dabei hoch, denn diese stammt aus der gleichen Feder wie seinerzeit „Breaking Bad“. Wir geben einen kurzen Überblick.

Sci-Fi-Serie „Pluribus“ angekündigt

Bei der angekündigten Serie handelt es sich um „Pluribus“, welche aus der Feder von Vince Gilligan stammt. Gilligan hat auch „Breaking Bad“ geschrieben, was keine schlechte Referenz ist. Viel ist über die neue Serie nicht bekannt. Es handelt sich um ein genreübergreifendes Original, in dem der unglücklichste Mensch der Welt die Welt vor dem Glück retten muss. Neben Seehorn spielen Karolina Wydra („Sneaky Pete“) und Carlos Manuel Vesga („Die Entführung von Flug 601“) mit, außerdem sind Miriam Shor („American Fiction“) und Samba Schutte („Our Flag Means Death“) als Gaststars zu sehen. Immerhin wissen wir, dass die Serie mit den ersten beiden Folgen am 07. November 2025 debütieren wird. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.