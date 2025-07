Apple TV+ kündigt College-Basketball-Doku an

Die vergangenen Olympischen Spiele haben wieder einmal gezeigt, dass die USA das Maß aller Dinge sind: satte 126 Medaillen holte man, die zweitplatzierten Chinesen folgten mit insgesamt 91 Medaillen. Das deutsche Team schaffte es gerade so in die Top 10. Dies liegt nicht nur am gesellschaftlichen Stellenwert, sondern auch daran, welche Wichtigkeit der Sport in der Schule einnimmt. In Amerika ist das gänzlich anders, insbesondere der College-Sport genießt fast noch mehr Rum und Aufmerksamkeit als die professionellen Liegen. Dies gilt insbesondere für Basketball und damit kommen wir zur angekündigten Doku.

Doku über UConn angekündigt

Neben American Football genießt der Basketball im College einen enorm hohen Stellenwert und jedes Jahr im Frühling geht es im Rahmen der NCAA-Meisterschaften zum sogenannten „March Madness“ richtig rund – und dort wurden schon diverse spätere NBA-Superstars geboren. Eine der erfolgreichsten Unis ist dabei die University of Connecticut, kurz UConn genannt. Bei den Frauen krönte sich das Damenteam wieder zum Champion. Apple TV+ war dabei und nutze zudem die Gelegenheit, auf insgesamt 40 Jahre erfolgreichen College-Basketball zurückzublicken. Herauskam eine dreiteilige Doku, die der Strreamingdienst nun ankündigte. Übrigens mit insgesamt 12 gewonnenen Meisterschaften ist UConn das erfolgreichste Team. Leider konnte man noch nichts zum konkreten Ausstrahlungstermin sagen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.