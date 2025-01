Home iCloud / Services Apple TV+ kostenfrei für Alle am kommenden Wochenende

Apple TV+ kostenfrei für Alle am kommenden Wochenende

2025 dürfte ein spannendes Jahr werden, blickt man auf Cupertino. Diverse Produktneuerungen erwarten uns, speziell im Bereich Smart Home soll es einen Schwung an Neuheiten geben. Auch für Apple TV+ dürfte 2025 ein wichtiges Jahr werden und deshalb gibt es am kommenden Wochenende eine bisher einmalige Aktion.

Apple TV+ kostenfrei für Alle

Die Platzhirsche im Videostreamingmarkt sind immer noch Netflix und Prime Video. Außerhalb unserer Leser und eingefleischten Fans wissen nur wenige Menschen, dass Apple TV+ an die 250 Inhalte bereitstellt. Apple TV+ muss aber dringend wachsen, um profitabel zu werden. Um das Interesse neu anzufachen, wird es am kommenden Wochenende erstmals möglich sein, Apple TV+ komplett kostenfrei zu streamen. Dies kündigte der Service in den sozialen Medien an. Die Aktion läuft am 04., und 05. Januar 2025 und es ist davon auszugehen, dass der freie Zugang von Apple rechtzeitig wieder abgebunden wird. Wir nehmen uns die Freiheit raus und sprechen ein paar Empfehlungen aus:

Ted Lasso

The Morning Show

See – Reich der Blinden

Sugar

Shrinking

Tehran

SILO

Severance

Master of the Air

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

