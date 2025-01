Home Gerüchte Macht Apple Schluss mit dem iPhone SE?

Macht Apple Schluss mit dem iPhone SE?

Das iPhone SE ist womöglich am Ende – zumindest namentlich. Die Neuauflage des Budget-iPhones könnte als iPhone 16E vorgestellt werden. Diese Umbenennung könnte tatsächlich ein vorteilhafter Schritt sein.

Apple dürfte wohl in diesem Jahr die Neuauflage des iPhone SE auf den Markt bringen. Bislang wird es unter dem Namen iPhone SE 4 in der Gerüchteküche geführt, doch dabei wird es in der finalen Fassung womöglich nicht bleiben. Ein Leaker, der in der Vergangenheit schon häufiger mit Prognosen zu Apple-Produkten richtig lag, bringt einen anderen Namen ins Gespräch.

Ist Schluss mit dem iPhone SE?

Danach werde Apple das neue Modell als iPhone 16E vorstellen. Es werde im Design und auf dem Stand des iPhone 14 kommen, über ein OLED-Display verfügen und ebenso über die Aktionstaste, so der Leaker weiter. Dem Vernehmen nach soll das iPhone SE 4 oder iPhone 16E im Frühling erscheinen.

Mit dem Namen iPhone SE abzuschließen, ist womöglich für Apple keine allzu schlechte Idee. Das iPhone SE der aktuellen Generation ist bei vielen Nutzern als schlecht gealtertes iPhone-Modell mit Design und Features von vorgestern assoziiert. Die Bezeichnung iPhone 16E indes wäre ebenso neu, man dürfte in diesem Fall wieder rätseln, was Apple damit sagen möchte. Allerdings wissen wir spätestens seit dem iPhone XR, dass Apples Namensgebungen nicht immer eine singhafte Bedeutung haben.

