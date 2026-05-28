Apple TV gibt zweite Staffel der Doku „Auf Messers Schneide“ in Auftrag

Apple TV ist nicht nur die Heimat von richtig guten Serien, sondern bietet bei den Dokumentationen spannende Inhalte. Eine davon befasst sich mit der gehobenen Küche und Fans davon dürfen sich freuen – es wird Nachschub geben. Der Streamingdienst bestätigte nach einer kleinen Verzögerung, das Staffelfinale wurde vor einigen Wochen ausgestrahlt, dass man eine zweite Staffel in Auftrag gab.

Es wird eine zweite Staffel geben

Die Dokuserie stammt von Gordon Ramsay, der auch zu sehen ist und beleuchtet verschiedene Spitzenköche in verschiedenen Restaurants auf der Jagd nach ihrem Michelin-Stern. Die zweite Staffel soll daran anknüpfen und neue Perspektiven einbringen – so werden Köche gezeigt, die ihre mühsam erkämpfte Auszeichnung verteidigen müssen. Viel mehr ist nicht bekannt, dazu zählt auch ein Ausstrahlungstermin.

Für Köche ist der Michelin-Stern das, was für einen Schauspieler der Oscar oder für einen Fußballer der Weltmeister-Titel oder die Champions League ist – die höchste Auszeichnung. Eingeführt 1900 war das Ganze ursprünglich als Orientierungs-Guide für Reisende gedacht, damit sie unterwegs bei Raststätten und Gasthäusern eine gleichbleibend gute Qualität der Speisen bekommen. Dann hat sich das verselbstständigt

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.