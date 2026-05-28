Meta wills wissen: Instagram, Facebook und WhatsApp ab heute mit Abomodell

Meta erschließt neue Wege, um Geld zu verdienen und monetarisiert dafür seine großen Dienste. Ab heute sind für Facebook, Instagram und WhatsApp in den USA Abo-Modelle verfügbar. Für eine monatliche Gebühr gibt es werbefreie Dienste, hervorgehobene Stories und „Super-Reaktionen“.

Das hat Meta-Produktchefin in einem Video auf Instagram mitgeteilt. Laut Medienberichten handelt es sich bei den neuen Diensten um „Facebook Plus“, „Instagram Plus“ und „WhatsApp Plus.“ Monatlich werden dafür vier, im Fall von WhatsApp drei US-Dollar fällig.

Diese Vorteile bringen die neuen Dienste

Instagram Plus bringt die Möglichkeit mit, eine Story einmal pro Woche prominent zu platzieren. Zudem kann eine Story um 24 Stunden verlängert werden. Andere Stories können angesehen werden, ohne dass man als Betrachter gelistet wird.

Auch Facebook Stories können im Plus-Tarif von 24 auf 48 Stunden verlängert werden. Die Liste der Betrachter kann durchsucht werden und mit sogenannten „Super-Reaktionen“ können animierte Herzen verteilt werden.

Dank WhatsApp Plus können 20 statt bisher drei Chats angepint werden. Neu sind auch individuelle Klingeltöne und Premium-Sticker.

Meta One „Plus“ und „Premium“ im Test-Modus

Wer noch mehr Abos abschließen möchte, kann sich bald Meta One „Plus“ und „Premium“ sichern. Der Test-Service vereint alle KI-Funktionen des Konzerns und kostet acht bzw. 20 US-Dollar. Im Premium-Tarif ist mehr Rechenleistung für Abfragen vorhanden, in beiden Fällen bekommt man mehr Funktionen zur Erstellung von Bildern und Videos. Ab Juni testet Meta dieses Abo in Singapur, Guatemala und Bolivien.