iPhone Ultra: Erste Hüllen lassen auf Formfaktor schließen

Apples erstes iPhone Fold wird vermutlich auf den Namen Ultra hören und soll noch dieses Jahr vorgestellt werden. Wenige Monate vor Marktstart gibt es nun einen ersten Zubehör-Anbieter, der entsprechende Hüllen zeigt. Diese lassen auf die finale Form des iPhone Ultra schließen.

Dass das iPhone Ultra anders als andere Foldables eher im Format eines Reisepasses kommen wird, ist schon länger Teil der Gerüchtelage. Die nun gezeigten Hüllen von ifunsmart.com bestätigen den Formfaktor, sollten die Informationen des Zubehör-Anbieters korrekt sein.

Zubehör bestätigt iPhone-Form

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Zubehör-Hersteller Hüllen im Voraus produzieren. Als Grundlage dienen in der Regel geleakte CAD-Zeichnungen oder Dummy-Einheiten. Im Falle des iPhone Ultras müssen Anbieter kreativ werden. ifunsmart.com setzt auf getrennte Schutzelemente für die beiden Hälften des faltbaren iPhones.

Bilder könnt ihr unter diesem Link finden, alle Gerüchte um das iPhone Ultra haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.