Home iCloud / Services Apple TV+: Filmrechte für „The Gorge“ mit Miles Teller gesichert

Apple TV+: Filmrechte für „The Gorge“ mit Miles Teller gesichert

Aktuell hat Apple TV+ deutlich mehr Serien als Filme im Angebot. Dies will man ändern, doch das braucht Zeit. Und man muss sich die entsprechenden Filmrechte sichern. Damit kommen wir zum neuen Filmprojekt von Miles Teller, welches man sich zusammen mit dem Filmstudio Skydance gesichert hat.

„The Gorge“

„The Gorge“ soll eine Action-Liebeskomödie sein, dessen Rechte sich das Studio Skydance hat. Die Hauptrolle wird von Miles Teller gespielt, der gerade erst im Film „Top Gun: Maverick“ glänzte. Teller wird zudem auch als ausführender Produzent fungieren. Die weibliche Hauptrolle wird von Anya Taylor-Joy übernommen, berichtet das Branchenblatt Deadline. Für das Drehbuch soll Zach Dean verantwortlich sein. Die Dreharbeiten haben allerdings noch nicht begonnen, dementsprechend ist nicht mit einer Ausstrahlung vor Mitte 2023 zu rechnen. Unbekannt ist, wie viel die Rechte genau gekostet haben. Die Quelle spricht nur davon, dass sich Skydance zwei Projekte für insgesamt 125 Millionen US-Dollar sicherte.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!