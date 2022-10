Home Apps 1Password 8: Bietet nun eine App für die Apple Watch an

Mit dem iCloud-Schlüsselbund verfügt Apple über ein mächtiges Tool zum Verwalten seiner Passwörter , man ist jedoch auf das Öko-System des iPhone-Herstellers beschränkt. Wer Passwörter plattformübergreifend synchronisieren will, der nutzt oftmals 1Password. Für die Version 8 haben die Entwickler nun eine App für die Apple Watch auf den Markt gebracht.

Update bringt App für die Apple Watch

1Password in Version 8 ist seit dem Sommer für iPhone, iPad und den Mac verfügbar, Apfelpage berichtete. Mit dem Update auf Version 8.9.6 liefert 1Password nun eine Version für die Apple Watch aus. So heißt es in den Release-Notes wie folgt:

Mit dem neuesten Update auf 1Password 8 für iOS kann Ihre Apple Watch jetzt auch als sicheres Fenster zu Ihren wichtigsten Informationen dienen – auch wenn Ihr Telefon nicht bei Ihnen ist oder Sie keine Internetverbindung haben. 1Password für die Apple Watch bietet schnellen Zugriff auf Zwei-Faktor-Codes, Wi-Fi-Passwörter, sichere Notizen oder andere Gegenstände, die Sie mitbringen möchten.

Support für Large Type

Was noch erwähnenswert ist, die Applikation für die Apple Watch unterstützt dabei das Lage Type. Wir erinnern uns: Mit dem Zuwachs auf 45 mm in der Series 7 ist watchOS erstmals in der Lage, eine vollwertige QWERTZ-Tastatur auf der Apple Watch anzubieten. Die kann von der App genutzt werden.

Verfügbarkeit

Das Update steht seit gestern Abend im App Store zum Download bereit. Wer Abonnent ist, kann die neue Funktion kostenfrei nutzen. Die Einzellizenz liegt bei knapp 3€ pro Monat bei jährlicher Abrechnung, für die Familienlizenz werden knapp 5 Euro fällig, ebenfalls bei jährlicher Zahlungsweise.

