Apple TV+: Erster Trailer der ersten Comedy-Serie, Start Anfang Februar

Apple hat einen ersten Trailer eines weiteren Neustarts bei Apple TV+ ins Rennen geschickt. Mit „Mythic Quest: Raven's Banquet“ startet die erste echte Comedy auf Apples Streamingdienst und alle, die sich von Endzeitfantasien oder erdrückenden Plots um Patriotismus und Moral nicht angesprochen fühlen, können auf einen neuen Anlauf hoffen, mit Apple TV+ warm zu werden.

Apple TV+ wird bald eine neue Serie erhalten: Mit „Mythic Quest: Raven's Banquet“ erhält Apple TV+ seine erste Comedy-Produktion, an der auch Erwachsene ihre Freude haben sollen. Die Serie um ein paar Videospiele-Nerds wurde von Rob McElhenney und Charlie Day kreiert, die beiden wurden unter anderem bekannt mit der Produktion „It's Always Sunny in Philadelphia“, die über längere Zeit lief. Weiterhin zu sehen in der neuen Apple TV+-Serie sind F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch und Jessie Ennis.

Apple bestellt zunächst neun Folgen

Apple hat für den Anfang zunächst neun Folgen von „Mythic Quest: Raven's Banquet“ geordert, jede Folge soll etwa eine halbe Stunde lang sein. Der Start wurde für den 07. Februar angekündigt, traditionell fällt dieses Datum auf einen Freitag.

Zumeist werden neue Serien bei Apple TV+ an einem Freitag eingestellt, an diesem letzten Werktag kommen auch immer neue Folgen der bereits laufenden Serien. Zuletzt hatte sich der Start neuer Inhalte bei Apple TV+ etwas verlangsamt, die Flaggschiff-Produktion ging bei der Verleihung der Golden Globes zudem trotz zahlreicher Nominierungen leer aus, wie wir zuvor berichtet hatten. Allerdings verspricht eine gewichtige Personalie, die Apple zuletzt für Apple TV+ erzielen konnte, für die Zukunft neue, aufregende Inhalte.

