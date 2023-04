Home iCloud / Services Apple TV+: Erster Film für das Kino wird „Napoleon“ sein

Hochwertige Serien gibt es mittlerweile einige auf Apple TV+, bei den Filmen ist von der Quantität noch etwas Luft nach oben. Aus diesem Grund will Cupertino mit seinem Streamingdienst auch verstärkt in den Kinomarkt einsteigen. Nun wurde bekannt, was das erste Ergebnis dieser Bemühungen sein wird.

Napoleon kommt ins Kino

bei den Spielfilmen ist Apple TV+ noch etwas dürftig ausgestattet. Aus diesem Grund will man jährlich über eine Milliarde US-Dollar für das Kinogeschäft investieren, Apfelpage berichtete. Apple will einerseits zusätzliche Einnahmen generieren, andererseits ein größeres Publikum erreichen. Der erste Inhalt der neuen Ambitionen wird der Film „Napoleon“ von Ridley Scott sein. Das Action-Epos erzählt die Geschichte des Aufstiegs von Napoleon zum berühmt-berüchtigten französischen Kaiser aus der Sicht einer flüchtigen Liebschaft namens Josephine. Napoleon wird dabei von Joaquin Phoenix gespielt, Vanessa Kirby übernimmt die Rolle der Josephine.

Film soll Ende November in den Kinos anlaufen

Der Film soll sein Debüt in den Kinos am 22. November feiern und zwar weltweit. Dafür setzt Apple TV+ auf die Expertise von Sony Pictures, um den Vertrieb zu organisieren. Nach dem Verwertungsfenster, dieses liegt bei rund 45 Tagen, soll der Film anschließend exklusiv auf Apple TV+ gestreamt werden können.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

