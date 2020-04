Apple TV+: Einige Serien und Filme sind jetzt kostenlos

Apple holt einige seiner Apple TV+-Inhalte hinter der Bezahlschranke hervor. Wer bis jetzt noch nicht die Gelegenheit oder keine Lust hatte, sich ein Bild von Apple TV+ zu machen, kann das jetzt nachholen. Die Top-Serie bleibt allerdings weiter den zahlenden Kunden vorbehalten.

Wenn euch Corona-bedingt gerade die Decke auf den Kopf fällt, könnt ihr jetzt ein wenig in Apple TV+ hineinschauen, sofern ihr bis jetzt noch keine Motivation hattet, Apples Videodienst auszuprobieren. Apple stellt einige der Apple TV+-Inhalte für alle Nutzer kostenlos zum Streamen bereit.

In dieser Aktion eingeschlossen sind die Serien Little America, Servant, For All Mankind, Dickinson, Snoopy in Space, Helpsters, Ghostwriter und der Film „Die Elefantenmutter“. Die Aktion startet am 11. April in den USA und in allen Ländern und Regionen, in denen Apple TV+ angeboten wird.

Flaggschiffproduktion ist nicht Teil der Aktion

Um die freigegebenen Inhalte auch kostenlos schauen zu können, müssen Nutzer sich mit ihrer Apple-ID in der Apple TV-App anmelden. Allerdings bleibt die Flaggschfifproduktion von Apple TV+ bei dieser Serie außen vor: „The Morning Show“ lässt sich nicht frei schauen, das selbe gilt auch für die neuesten Titel auf Apple TV+.

Im April kommen einige neue Inhalte auf Apples Streamingdienst hinzu, Hier haben wir die Neuzugänge im laufenden Monat für euch im Video vorgestellt. Unterdessen hat der zweite Neuzugang auf dem Streamingmarkt aus jüngster Zeit kürzlich einen bedeutenden Meilenstein passiert: Disney+ kann jetzt auf mehr als 50 Millionen zahlende Kunden verweisen, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

