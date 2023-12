Home iCloud / Services Apple TV+: Drama-Serie „The Buccaneers“ bekommt zweite Staffel

Apple TV+: Drama-Serie „The Buccaneers“ bekommt zweite Staffel

Apple TV+ hat auch ein paar spannende Drama-Serien, zu denen definitiv „The Buccaneers“ zählt. Gerade erst strahlte der Streamingservice das Staffelfinale aus und schon gibt es gute Nachrichten für die Fans der Serie.

Apple TV+ bestätigt zweite Staffel

Die Serie startete Anfang Januar und spielt in London im Jahr 1870. Im Kern geht es um Frauen, die auf jegliche damals vorherrschende gesellschaftliche Konvention pfeifen und so das Leben der Oberklasse auf den Kopf stellen. Wie der Streamingdienst nun per Pressemitteilung ankündigte, wird es eine zweite Staffel geben. Die Schöpferin dr Serie äußert sich dazu wie folgt:

„Wir wissen, dass die Zuschauer nach der ersten Staffel unbedingt wissen wollen, wie es mit unseren Seeräubern weitergeht. Deshalb freue ich mich sehr über die Möglichkeit, die weiteren Abenteuer dieser intelligenten, fröhlichen und chaotischen Schwesternschaft zu erkunden.“

Konkrete Details noch unklar

Bis auf die Ankündigung, dass es eine zweite Staffel geben wird, hält man sich ansonsten mit Informationen zurück. So wurde weder konkret über den Plot gesprochen, noch über den Zeitpunkt, wann die zweite Staffel anlaufen soll. Mit Sicherheit dürften wir nicht vor Herbst 2024 mit dem Start rechnen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

