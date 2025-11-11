Apple TV bleibt bis 2030 das Streamingzuhause für die Peanuts

Apple TV ist vielfältig aufgestellt und bietet dabei natürlich auch Inhalte für die Kleinen. Dabei konnte man vor einigen Jahren einen echten Coup landen, indem man sich die Streamingrechte an Charlie Brown und den Peanuts sicherte. Diese Zusammenarbeit wird nun ausgebaut und bis 2030 festgezurrt.

Apple TV bleibt das Zuhause der Peanuts bis 2030

Bereits Anfang Oktober wurden die Peanuts 75 Jahre alt und das Jubiläum nutzte Apple TV, um eine Verlängerung der Zusammenarbeit anzukündigen. Das inkludiert die bereits bestehende Peanuts-Bibliothek und zukünftige Serien rund um Charlie Brown und seine Mitstreiter. Dazu zählt auch ein neuer Animationsfilm, der bereits 2023 angekündigt wurde.

So wird das Jubiläum zelebriert

Bereits jetzt gibt es einige neue Specials, mit denen Apple TV das 75-jährige Jubiläum feiert. Anbei einmal eine Übersicht der Inhalte, die bereits verfügbar sind bzw in den nächsten Wochen erscheinen werden:

Ab dem 18. Oktober

„It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown: Schließen Sie sich der Peanuts-Gang an und erleben Sie ein zeitloses Abenteuer, während Charlie Brown sich auf eine Party vorbereitet, Snoopy den Roten Baron im Visier hat und Linus geduldig auf ein Kürbisbeet-Wunder wartet.

Ab dem 15. November

„Ein Charlie Brown Thanksgiving“: Seit über 50 Jahren lädt Peppermint Patty alle zu Thanksgiving zu Charlie Brown’s ein, obwohl er bereits bei seiner Großmutter feiern wird. Snoopy beschließt, mit Hilfe seiner Freunde seine eigene Version eines Thanksgiving-Essens zu kochen.

Ab dem 13. Dezember

„A Charlie Brown Christmas“ : In diesem beliebten Peanuts-Special, das sich über die Kommerzialität von Weihnachten niedergeschlagen fühlt, rekrutiert Lucy Charlie Brown als Regisseur des Feiertagsspiels der Bande. Kann er die Vorliebe seiner Freunde für das Tanzen über die Schauspielerei überwinden, den „perfekten“ Baum finden und die wahre Bedeutung von Weihnachten entdecken?

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.