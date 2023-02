Home iCloud / Services Apple TV+ bietet Thriller „Sharper“ ab sofort zum Streamen an

Apple TV+ ist vorrangig für seine Serien bekannt und bietet da verschiedenste Genres an. Bei den Filmen ist man nicht ganz so breit aufgestellt, doch heute gibt es einen interessanten Neuzugang.

„Sharper“ kann ab sofort gestreamt werden

Die Rede ist dabei vom Film „Sharper“, welcher ein Neo-Noir-Thriller ist und dem Heist-Genre zugeordnet werden kann. In den Hauptrollen sind Julianne Moore und Sebastian Stan zu sehen. Die Handlung spielt in New York City und in den Schlafzimmern, Bars und Chefetagen der Stadt, ist niemand, wer er zu sein scheint. Die Protagonisten kämpfen in einem riskanten Spiel voller Ehrgeiz, Gier, Lust und Eifersucht um Wohlstand und Macht – spannend und fesselnd bis zum letzten Moment.

Wie es sich für Apple TV+ gehört, ist der Film in 4k mit Dolby Vision, HDR und bei englischer Tonspur mit Dolby Atmos verfügbar.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

