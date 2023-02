Home Apps Noch bis Sonntag: Lebenslanger Speicher von pCloud 85% günstiger

Noch bis Sonntag: Lebenslanger Speicher von pCloud 85% günstiger

Zum Valentinstag hat pCloud seinen lebenslangen Cloud-Speicher bis zu 85 Prozent reduziert. Ihr zahlt nur einmal und profitiert von besonders strengen Datenschutz-Richtlinien. Den Discount hat das Schweizer Unternehmen nun bis Sonntag, 19. Februar, verlängert.

Wer uns öfter hier auf Apfelpage besucht, wird bestimmt schon mal über den Namen „pCloud“ gestolpert sein. Der Schweizer Anbieter löst sich von der sonst branchenüblichen Norm des Abo-Modells: Neben der monatlichen oder jährlichen Zahlung bietet pCloud für seinen Cloud-Speicher auch lebenslange Lizenzen zum Einmalkauf an. Wer sich selbst eine Freude machen möchte, spart noch bis zum 19. Februar von der verlängerten Rabattaktion auf den Lifetime-Plan mit 500 GB, 2 TB oder 10 TB Speicherplatz.

Wer war nochmal pCloud?

Seit seiner Gründung im Jahre 2013 verfolgt der Schweizer Cloud-Anbieter das Ziel, einen Datenspeicher zu schaffen, der reibungslos funktioniert und sowohl von Privatpersonen als auch von Firmen gerne verwendet wird. Das Team aus jungen und zukunftsorientierten IT-Kennern nutzt all seine Fachkenntnisse, um innovative und nutzerfreundliche Anwendungen zu entwickeln. Zudem betreibt pCloud alle seine Server selbst. Von diesen Kompetenzen sind bereits über 16 Millionen zufriedene pCloud-Kunden überzeugt, was mitunter an der Fusion aus Sicherheit, Performance und einem super Preis-Leistungs-Verhältnis liegt.

Datenschutz: Lieber Vorsorgen statt Nachsorgen

Getreu diesem Motto unterliegt pCloud dem Schweizer Gesetz und hat somit sehr strenge Datenschutzrichtlinien umzusetzen. Dadurch ist der Dienst auch vollends DSGVO-konform. Vor Inbetriebnahme der eigenen Rechenzentren mussten sich diese intensiven Risikobewertungen unterziehen. Somit herrschen dort überdurchschnittliche Kontrollstandards, die auf der Website von pCloud transparent erklärt werden. Die verschiedenen Standorte der Rechenzentren sind bestens durch Frühwarnsysteme gegen Feuer, Wasser, Rauch und beispielsweise Einbruch geschützt.

Um dem Sicherheitsaspekt die Krone aufzusetzen, ist pCloud keinen Behörden gegenüber verpflichtet, Daten seiner Nutzer preiszugeben. Folglich unterliegt pCloud – anders als die großen Cloud-Anbieter aus den USA – nicht dem USA PATRIOT Act. Und das selbst dann, wenn sich Nutzer für das Speichern ihrer Daten auf US-Servern statt auf den vorausgewählten EU-Servern entscheiden sollten.

Passwortschutz auf Geräteebene

Wer ganz sicher gehen möchte, kann die Daten auf Geräteebene mit Hilfe eines Add-Ons verschlüsseln lassen. Die Rede ist von pCloud Encryption. Damit wird ein separat erstellter Ordner nutzerseitig mit einem Passwort versehen und kann nur noch vom Eigentümer selbst geöffnet werden. Hier herrscht also das Zero-Knowledge-Prinzip: Weder der Anbieter noch eine Behörde wird hier jemals Zugriff auf eure Daten erhalten. Um das zu testen, wurden sogar 2.860 Hacker dazu „eingeladen“, ihr Glück zu versuchen und an die Daten zu kommen – vergebens.

Anlässlich des Valentinstags ist die nutzerseitige Verschlüsselung pCloud Encryption ebenfalls reduziert und kostet einmalig statt 575 Euro nur 115 Euro. Ihr spart hier 80% im Vergleich zum Normalpreis!

Was kann pCloud sonst so?

Datenschutz und Sicherheit sind nur eine Seite der Medaille. Eine gute Cloud-Anwendung sollte aber auch brauchbare Funktionen mit sich bringen. Auch hier lässt sich pCloud nicht lumpen:

Perfekt für Apple-Nutzer : Mit eigenen Apps für iPhone, iPad und Mac seid ihr bestens gewappnet. Dank macFUSE benötigt pCloud keinen lokalen Mac-Speicher und auf den Mobilgeräten ist pCloud direkt in die Dateien-App integriert.

: Mit eigenen Apps für iPhone, iPad und Mac seid ihr bestens gewappnet. Dank macFUSE benötigt pCloud keinen lokalen Mac-Speicher und auf den Mobilgeräten ist pCloud direkt in die Dateien-App integriert. Universell einsetzbar : Natürlich hat pCloud auch ein ausführliches Web-Interface sowie zahlreiche Browser-Erweiterungen zu bieten. Für Android-, Linux- und Windows-Geräte stehen ebenfalls Apps parat.

: Natürlich hat pCloud auch ein ausführliches Web-Interface sowie zahlreiche Browser-Erweiterungen zu bieten. Für Android-, Linux- und Windows-Geräte stehen ebenfalls Apps parat. Intelligente Suchen : Seid ihr auf der Suche nach einem File, könnt ihr neben dem Dateinamen auch nach dem Dateiformat oder spezifischen Inhalten filtern.

: Seid ihr auf der Suche nach einem File, könnt ihr neben dem Dateinamen auch nach dem Dateiformat oder spezifischen Inhalten filtern. Datenwiederherstellung : Je nach Wahl eures Cloud-Speichers von pCloud werden gelöschte Dateien eine gewisse Zeit im Papierkorb verwahrt. Mit der Rewind-Funktion könnt ihr sogar komplette Datenstände aus vergangenen Tagen wiederherstellen.

: Je nach Wahl eures Cloud-Speichers von pCloud werden gelöschte Dateien eine gewisse Zeit im Papierkorb verwahrt. Mit der Rewind-Funktion könnt ihr sogar komplette Datenstände aus vergangenen Tagen wiederherstellen. Unbegrenzte Dateigröße und Geschwindigkeit : Anders als bei anderen Anbietern habt ihr bei pCloud keine Einschränkungen hinsichtlich der hochgeladenen Dateien. Und auch bei der Upload- und Download-Performance limitiert euch lediglich der Internetprovider.

: Anders als bei anderen Anbietern habt ihr bei pCloud keine Einschränkungen hinsichtlich der hochgeladenen Dateien. Und auch bei der Upload- und Download-Performance limitiert euch lediglich der Internetprovider. Link-Sharing mit Traffic-Messung : Damit habt ihr die Möglichkeit, eure Inhalte Freunden und Familie zugänglich zu machen. Damit ihr stets den vollen Überblick habt, zeigt euch pCloud genau an, wie oft eine geteilte Datei angesehen oder heruntergeladen wurde.

: Damit habt ihr die Möglichkeit, eure Inhalte Freunden und Familie zugänglich zu machen. Damit ihr stets den vollen Überblick habt, zeigt euch pCloud genau an, wie oft eine geteilte Datei angesehen oder heruntergeladen wurde. Backups: Ihr könnt von eurer gesamten Computer-Festplatte oder auch von auf dem Handy gespeicherten Daten Sicherungskopien erstellen, auf Wunsch auch automatisch. Definitiv empfehlenswert: Kein Backup, kein Mitleid!

Verlängerter Valentinstags-Deal: Bis zu 85% Rabatt bei pCloud

Wenn ihr nun neugierig geworden seid oder beispielsweise den Cloud-Anbieter wechseln wollt, solltet ihr jetzt unbedingt zugreifen. Wer sich nämlich für einen Konkurrenten mit monatlichem Abo-Modell entscheidet, hat trotz monatlicher Kosten am Ende nichts „in der Hand“. Bei den Lifetime-Plänen von pCloud zahlt ihr einmalig einen moderaten Preis und könnt den Cloud-Speicher euer Leben lang nutzen – ohne wiederkehrende oder versteckte Kosten:

500 GB Premium Lifetime : 570 139 Euro (-76 %)

: (-76 %) 2 TB Premium Plus Lifetime : 1.140 279 Euro (-67 %)

: (-67 %) 10 TB Custom Lifetime: 6.000 890 Euro (-85 %)

-> Lebenslange Cloud günstiger: Wählt den für euch passenden Cloud-Speicher und spart bis zu 85%

