Apple TV+ bestätigt zweite Staffel für die Serie „Sugar“

Apple TV+ hat seine Stärken bei den Serien, dies lässt sich kaum bestreiten. Dabei hat sich der Streamingservice nicht nur auf Sci-Fi spezialisiert, auch die Thrillerserien sind richtig gut. So überrascht es nicht, dass es für die Serie „Sugar“ eine Fortsetzung geben wird.

Colin Farrell ist derzeit als Serienschauspieler extrem gefragt. Einerseits brilliert er in der Serie „The Penguin“ als Krimineller in Gotham City. Andererseits überzeugt Farrell in der Serie „Sugar“ auf Apple TV+ Fans und Kritiker gleichermaßen. So verwundert es nicht, dass der Streamingdienst eine zweite Staffel in Auftrag gegeben hat. In der zweiten Staffel kehrt Sugar wieder nach Los Angeles zurück und übernimmt einen weiteren Vermisstenfall. Die Suche nach seiner vermissten Schwester soll als übergeordneter Faden die erste Staffel mit der zweiten Staffel verknüpfen. Mit konkreten Details zum Plot oder zum Starttermin hält sich Apple TV+ vornehm zurück.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

