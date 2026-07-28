„Facebook Verified“: Meta will echte Menschen verifizieren

Um KI-Profile leichter als solche zu erkennen, will Facebook-Mutter Meta ein neues Abzeichen einführen. Mit „Facebook Verified“ sollen künftig menschliche Profile markiert werden können. Dazu müssen sich deren Inhaber per Videoaufnahme verifizieren.

Dieser Vorgang wird über das Einsenden einer kurzen Videoaufnahme des eigenen Gesichts umgesetzt. Sobald ein Account den Facebook-Sicherheitsstandards entspricht, können volljährige Nutzerinnen und Nutzer „Facebook Verified“ nutzen.

Feature gegen KI-Profile vorerst nicht in Deutschland

Das beschreibt Meta in einer aktuellen Pressemeldung. Mit der neuen Verifizierung will der Konzern gegen den inflationären Gebrauch von KI- und Bot-Profilen vorgehen.

Zum Start fehlt Deutschland als unterstützender Markt. Facebook plant allerdings, das Feature weltweit auszuzrollen. Wann das passieren wird, ist noch nicht bekannt.