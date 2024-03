Home iCloud / Services Apple TV+: 2. Staffel von „Urlaub wider Willen“ mit Eugene Levy startet kommende Woche

Apple TV+: 2. Staffel von „Urlaub wider Willen“ mit Eugene Levy startet kommende Woche

Apple TV+ hat auch ein paar Perlen im Angebot, die nicht so offensichtlich sind. Die Reise-Doku von und mit Eugene Levy zählt auf jeden Fall dazu. Fans dürfen sich freuen, kommende Woche startet die zweite Staffel.

Trailer veröffentlicht

In der zweiten Staffel werden die Herausforderungen für Levy noch größer und zugleich spannender. Dieses Mal reist er in Europa herum, konkret von Norden nach Süden. Der Streamingdienst beschreibt die zweite Staffel wie folgt:

Dieses Mal begibt er sich auf eine unverzichtbare Reise für jeden respektablen Globetrotter – eine große Tour durch Europa. Auf dem Weg entdeckt er atemberaubende versteckte lokale Juwelen, entdeckt seinen Stammbaum und versucht, seine Geschmacksnerven zu erweitern, während er die einzigartigen Ziele der Region auf dem Weg erlebt. Begleiten Sie ihn auf der Reise seines Lebens, von der er nie wusste, dass er sie braucht.

Wer damit noch nichts anfangen kann, muss sich nicht grämen. Der Streamingdienst hat den entsprechenden Trailer nun online gestellt:

Die zweite Staffel wird am 08. März starten. Dann werden die ersten beiden Episoden verfügbar sein. Die restlichen fünf Folgen werden anschließend im wöchentlichen Turnus ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

