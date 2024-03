Home Apple Vorteile eines VPN für die Vision Pro – Heute 2 Monate gratis bei Surfshark

Heute bietet unser Partner Surfshark VPN 2 Monate gratis für alle Neukunden. Dabei werfen wir einen Blick, welche interessanten Vorteile ein VPN sogar für die Vision Pro bietet.

Laut Statistik lieben speziell Apple Nutzer die Einrichtung eines VPNs an ihren Geräten. Egal ob iPhone, iPad, Mac oder am Apple TV – per virtuellem privatem Server sind eure Daten im Netz sicherer und ihr könnt Geoblocking umschiffen. So streamt ihr US-Serien ganz einfach in Europa oder könnt in Deutschland zum Beispiel die Formel 1 gratis streamen per österreichischem Server.

VPN für Apple Geräte: Die Vorteile

Wer mit VPN auf Apple Geräten einen Urlaub und Flug bucht oder Dealportale besucht, kann sich zudem einen besseren Preis mit ausländischen Servern erhalten. Doch nicht nur Flüge, sondern auch Ferienwohnungen und vieles mehr sind per VPN günstiger zu bekommen. Portale wie Ratepunk zeigen euch, in welchem Land es am günstigsten ist. Und dann: einfach per Surfshark in das jeweilige Land “beamen”. Hier ein Beispiel von Booking.com vor wenigen Monaten,

Das gilt auch für Softwarelizenzen, die zum Beispiel in der Türkei oftmals nur die Hälfte oder ein Drittel davon kosten, was wir in Deutschland bezahlen. Damit bezahlt sich der VPN-Anbieter doppelt aus.

→ Heutiger Deal: 2 Monate gratis bei Surfshark holen

Das bringt ein VPN für die Apple Vision Pro

Das kennt ihr vermutlich alles, aber wusstet ihr, dass auch das Zeitalter der VR-Geräte spannende Vorteile mit VPNs bringt? Das weiß auch Apple und hat in den Einstellungen von visionOS bereits eine VPN-Funktion vorgesehen. Speziell für die Anwendungsfälle und Funktionen der Apple Vision Pro kann ein Tool wie Surfshark Gold wert sein. Unter anderem:

Kauf und Import aus den USA: per VPN kann die Brille einfacher auf US-Webseiten gekauft und zum Beispiel eine Remote-Adresse zur Lieferung gefunden werden.

Hilfe für Einrichtung mit US-Apple ID: Für den Download von Apps ist aktuell eine amerikanische Telefonnummer nötig. Mit einem VPN wie Surfshark wird das deutlich einfacher! Ihr verbindet euch einfach mit einem US-Server und könnt in wenigen Minuten eine Schnell-Nummer bekommen, mit der ihr eine Apple ID in den USA bestätigen könnt

Medien-Streaming: Die Vision Pro ist das Medienkonsum-Gerät schlechthin, allerdings stehen in Europa noch deutlich weniger Inhalte zur Verfügung als in den USA.

Sport gratis streamen: Viele Nutzer schwärmen aktuell vom Erlebnis, große Football-Events oder Formel-1-Rennen auf der Brille anzuschauen. Wer ein VPN nutzt, spart Geld und sieht mehr. In Deutschland könnt ihr zum Beispiel mit österreichischem Server auf SERVUS TV die Formel 1 gratis streamen, ohne für PAY TV zu bezahlen. Und natürlich könnt ihr auch viele Sport-Ereignisse streamen, die nur auf amerikanischen Sendern zu sehen sind.

Auf Reisen: Apple vermarktet die Vision Pro als optimales Gadget, um auf Flügen oder unterwegs in eine andere Welt abzudriften. Doch genau dort lauern mit unverschlüsselten WLAN-Netzwerken die meisten Gefahren. Obwohl visionOS sehr sicher ist, können in offenen WIFIs trotzdem unter Umständen Daten mitgelesen werden. Nicht mit einem VPN!

Bester VPN für Apple: Deshalb wählen wir Surfshark

Die vielen exklusiven Vorteile machen Surfshark zum attraktivsten VPN-Dienst für Apple Nutzer. Unsere Lieblingsfunktionen:

Offiziell für Apples App Store zertifiziert: mit 4,9/5 Sternen

Unlimitierte Geräteanzahl

Unlimitierte Geräteanzahl mit nur 1 Abo

24/7- Livesupport für Kunden

Höchste Verschlüsselungsstandards

Blockiert beim Surfen Werbungen, Tracker, Malware oder Phishing-Versuche

Tarnmodus : Der Internetprovider erkennt euer Surfverhalten nicht mehr und kann diese Daten nicht mehr verwerten oder gar verkaufen

Surfshark Alert : Ihr bekommt Echtzeitwarnungen, wenn die Gefahr besteht, dass eure E-Mails und Passwörter gehackt wurden

Surfshark Search: Ein wirklich sicherer Webbrowser ohne Tracking

Sitz in der EU (Niederlande)

Surfshark hat eigene strenge Privacy Policy

Vom aktuellen Surfshark-Deal profitieren jedoch alle, nicht nur Vision Pro-Nutzer. Der Dienst ist für macOS, iOS, iPadOS, Windows, Linux, Android und sogar auf Spielekonsolen und WLAN-Router verfügbar!

Noch heute gilt der Surfshark-Deal, mit dem ihr im 2-Jahrespaket zwei Monate kostenfrei erhält. Mit unserem Apfelpage-Link kommt ihr direkt zur Angebotsseite.

