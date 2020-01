Apple startet #ShotoniPhone-Challenge für die besten Fotos mit Night Mode

Apple hat einen neuen Foto-Wettbewerb zum Auftakt des neuen Jahres ins Leben gerufen. Gesucht werden die besten Fotos, die mit dem Night Mode der neuen iPhones aufgenommen wurden. Die Siegerfotos kommen auf Apples Website und können in Werbematerial und auf Plakaten im Apple Store auftauchen.

Apple hat die Night Mode-foto-Challenge ausgerufen: Gesucht werden die besten Fotos, die mit dem Night Mode der neuen iPhone-Modelle iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max aufgenommen wurden. Der Night Mode, der sich automatisch einschaltet, sobald es dunkler wird, ist ein zentrales Highlight der verbesserten Kameras der neuen iPhones von 2019. Apple hatte früher schon vergleichbare Wettbewerbe organisiert, um die Qualitäten der Kameras seiner Modelle öffentlichkeitswirksam zu demonstrieren.

Nutzer können ihre Fotos von heute bis zum 29. Januar für die Challenge einreichen.

Apple zeigt Siegerfotos auf Website und in den sozialen Medien

In einem PDF hat Apple die Bedingungen formuliert, die für die Teilnahme gelten: Danach sind alle Fotos qualifiziert, die ab dem 20. September aufgenommen wurden. Die Fotos dürfen mit Apples Foto-App oder auch Dritt-Apps oder anderer Software bearbeitet werden. Die genutzte Software oder Filterkombination muss der Einreichende dabei angeben. Die ausgewählten Siegerfotos präsentiert Apple im Anschluss auf seiner Website, bei Twitter, Instagram sowie den chinesischen sozialen Medien WeChat und Weibo. Weiterhin können sie Teil von Werbematerial werden oder in Apple Stores plakatiert werden. In diesem Fall möchte Apple den Gewinnern eine Lizenzgebühr zahlen.

Um teilzunehmen, können Nutzer Fotos einfach unter dem Hashtag #ShotoniPhone und #NightmodeChallenge. Fotos in hoher Auflösung können auch per E-Mail eingereicht werden und zwar unter der Adresse shotoniphone@apple.com. Dabei sollen sie im Schema vorname_nachname_nightmode_iphonemodell benannt werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!