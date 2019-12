Apple soll an Kauf von Broadcom-Chipentwicklungsabteilung interessiert sein

Apple zeigt offenbar Interesse am Kauf eines Unternehmensteils von Broadcom. Der Chipentwickler möchte sich dem Vernehmen nach von seinem Segment für Signalfilter trennen, die in Smartphones zum Einsatz kommen.

Apple soll Interesse daran haben, ein Segment von Broadcom zu erwerben, von dem sich der Halbleiterspezialist trennen möchte. Die RF-Einheit von Broadcom liefert Chips, die als Signalfilter in vielen Smartphones zum Einsatz kommen und helfen, den Empfang zu verbessern. Broadcom ist in diesem Bereich Marktführer, hat aber in den letzten Jahren zunehmend Konkurrenz bekommen. Laut Medienberichten ist man daher daran interessiert, das Segment zu Geld zu machen. Gemeinsam mit der Bank Credit Suisse soll Broadcom an einem möglichen Verkaufsszenario arbeiten.

Unter Druck gesetzt werden die Qualcomm-Lösungen vor allem vom Mitbewerber Qorvo, wo eine alternative Bauform entwickelt wurde, die kleiner, aber ebenso verlässlich ausfällt.

Apple soll an Broadcom-Anteil interessiert sein

Der Geschäftsbereich hat im abgelaufenen Fiskaljahr rund zwei Milliarden Dollar erlöst und hat einen geschätzten Wert von zehn Milliarden Dollar. Wie es weiter heißt, sei Apple daran interessiert, die Sparte zu erwerben. Apple gehört zu Broadcoms größten Kunden und sorgt für rund ein Viertel der Umsätze des Unternehmens. Der Zukauf würde zu Apples Strategie passen, wie auch der Branchenbeobachter Ben Bajarin von Creative Strategies unterstreicht. Der iPhone-Konzern ist bestrebt, möglichst viele Chipkomponenten im eigenen Haus zu entwickeln, um sie optimal an die Verwendung in den eigenen Produkten anzupassen.

Aus diesem Grund arbeitet man auch fieberhaft an einem eigenen 5G-Modem, das in den nächsten Jahren die Qualcomm-Modems ablösen soll. Der kürzlich abgeschlossene Kauf der Modementwicklung von Intel dürfte die Arbeiten hieran deutlich beschleunigen.

