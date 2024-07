Home Sonstiges Apple senkt Trade-In-Preise in den USA

Apple senkt Trade-In-Preise in den USA

Wer sich ein neues Apple-Gerät zulegt, steht zwangsläufig vor der Frage: Wohin mit dem Altgerät? Meist bleibt es in der Familie oder unter Freunden, auch der Verkauf über Kleinanzeigen und Co kann sich lohnen. Wer sich Stress und Zeit sparen will, kann zu Apples offiziellem Trade-In-Programm greifen. Die dort gebotenen Preise sind allerdings niedriger als im freien Verkauf und sinken nun erneut.

Zumindest in den USA senkt Apple nun die Werte für Eintauschgeräte. Das kann mit regionalen Preisentwicklungen zusammenhängen, aber auch ein Vorbote für andere Märkte sein. Betroffen sind Geräte der iPhone 14-Reihe sowie Macs, iPads und Apple Watches.

Bis zu 85 US-Dollar weniger pro Gerät

Je nach Kategorie fallen die Einschnitte mehr oder weniger groß aus. Ein iPhone 14 Pro Max bringt nur noch $620 statt $630 ein. Beim iPhone 14 Plus sinkt das Angebot von $420 auf $400. Auch die Apple Watch Ultra, SE (2. Generation) sowie die Series 7 sind betroffen. Bei den Tablets sinken die Werte des iPad Pro und das normale iPad.

Am heftigsten trifft es das MacBook Pro. Hier sinkt der Eintauschwert von $1.010 auf $925. Eine vollständige Liste findet ihr bei MacRumors.

Apples Trade-In-Programm lohnt sich nur, wenn man wenig Zeit hat und nicht auf jeden Euro angewiesen ist. Unter normalen Umständen ist der private Verkauf immer lohnenswerter.

Was geschieht bei euch mit alten Apple-Geräten? Habt ihr schonmal was bei Apple eingetauscht? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

-----

