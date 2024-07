Home Daybreak Apple Vision Pro nun auch in Deutschland erhältlich | Apple arbeitet an „Stretchable Display“ | Elektrizität soll iPhone-Akkutausch leichter machen – Daybreak Apple

Guten Morgen! Auch deutsche Kundinnen und Kunden können ab sofort die Vision Pro vorbestellen. Darüber hinaus scheint Apple an einer alternative zum iPhone Fold zu arbeiten. Außerdem soll sich der iPhone-Akku in Zukunft wohl leichter tauschen lassen. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Vision Pro nun auch in Deutschland erhältlich

Zu Beginn war die Vision Pro nur in den USA verfügbar, nun kann das Produkt auch hierzulande erworben werden. Dabei können zunächst jedoch nur Vorbestellungen getätigt werden. Zu welchem Preis das Gadget auf dem deutschen Markt verkauft wird, erfahrt ihr hier.

Apple arbeitet an „Stretchable Display“

Bereits seit einigen Jahren bieten Hersteller, wie beispielsweise Samsung oder Xiami, faltbare Smartphones an. Währenddessen hat Apple bislang kein eigenes Produkt in dieser Kategorie vorgestellt. Ein neues Patent zeigt nun, dass Apple hier einen komplett anderen Ansatz verfolgen könnte, indem es versucht, statt eines faltbaren iPhones ein dehnbares Gerät zu entwickeln. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Elektrizität soll iPhone-Akkutausch leichter machen

Eine verschärfte Regulierung der EU, wonach die Reparierbarkeit von elektronischen Geräten durch Käuferinnen und Käufer gewährleistet sein muss, scheint zu wirken. Denn Apple plant offenbar, einen einfacheren Tausch des iPhone-Akkus mithilfe von Elektrizität zu ermöglichen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier.

Vestager zu KI-Boykott in Europa: Apple erstaunlich offen gegen Wettbewerb

Die ehemalige EU-Wettbewerbskommissarin äußerte sich kritisch gegenüber dem kalifornischen Unternehmen. Mehr dazu hier.

