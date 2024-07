Home iPhone iOS 18 führt „Hier suchen“ in Apple Karten ein

Apple Karten bekommt mit iOS 18 ein Feature, welches wir bei Google Maps schon lange kennen und schätzen. Mit dem nächsten großen Update führt Apple in seiner eigenen Karten-App die Funktion „Hier suchen“ ein. Wir zeigen euch, was damit möglich ist.

Wenn man bei Apple Karten etwas sucht, wird auf der ganzen Welt fündig. Eine lokale Suchoption gibt es bisher in der Form nicht. Die ermöglicht es, an einem Zielort oder in einem bestimmten Bereich nach Restaurants oder spezifischen Geschäften zu suchen. Mit „Hier suchen“ in iOS 18 ändert sich das.

„Hier suchen“ in aktuellem Kartenausschnitt

Die Handhabung ist dabei denkbar einfach. Bewegt man sich an einen neuen Ort oder zoomt auf der Karte etwas herum, erscheint mittig der neue Button „Hier suchen“. Auf Reddit wird das Feature bereits getestet und diskutiert.

Ein Kommentar merkt dabei an, dass eine ähnliche Funktion bereits seit iOS 17 funktioniert. Ohne extra Button und automatisch wechseln die Suchergebnisse, wenn man den Kartenausschnitt verändert. Der „Hier suchen“ Knopf bringt allerdings Klarheit in die Funktionsweise und könnte in Zukunft – ähnlich wie bei Google Maps – weiter ausgebaut werden. Hier ist es unter anderem Möglich, nach verschiedenen Kategorien in der Nähe zu filtern.

