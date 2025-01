Home Apple Apple plant Ausbau von Apple News: Seid ihr interessiert?

Apple News ist seit fast 10 Jahren auf dem Markt und soll wohl bald in neuen Ländern angeboten werden. Aktuell nutzen 125 Millionen Menschen den Dienst in den USA, in Australien, Großbritannien und Kanada. Einem Bericht nach steht wohl bald eine Ausweitung auf neue Märkte an.

Davon geht die Financial Times aus und beruft sich auf Insider-Informationen. Apple News hat neben aktuellen Nachrichten von 450 Verlagen auch Spiele wie Sudoku und Kreuzworträtsel sowie Podcasts im Angebot- Der Service agiert in den vergangenen Jahren immer mehr wie eine echte, digitale Zeitung.

Apple News bietet Plattform für Nachrichten

Apple News stellt dabei aber keine eigenen Inhalte her, sondern vertreibt Nachrichten verschiedener Verlage. In Deutschland könnte beispielsweise der Axel Springer-Verlag mit Bild und Welt, die Süddeutsche Zeitung und weitere große Medienhäuser über Apple News zugänglich gemacht werden. Eine aktuell rund 100 Personen zählende Redaktion wählt News aus und spielt sie an Millionen Menschen in den verfügbaren Märkten aus.

Der Vorteil für Kunden ist dabei klar: Statt verschiedene Zeitungen abonnieren zu müssen, übernimmt Apple News die Verhandlungen mit den Verlagen und zeigt News von teilnehmenden Zeitungen an. Das ist gut für die Meinungsbildung, da durch unterschiedliche Quellen Pluralismus hergestellt und die Gefahr von Filterblasen minimiert wird.

Apple News+ für uneingeschränkten Zugriff kostet in den USA monatlich 12.99 Dollar. Habt ihr Interesse an Apple News in Deutschland? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

