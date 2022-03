Home iCloud / Services Apple Pay in zwei neuen Märkten gestartet

Apple Pay in zwei neuen Märkten gestartet

Apple erweitert die Verfügbarkeit von Apple Pay in Südamerika. .In Argentinien und Peru ist der Zahlungsdienst von Apple jetzt an den Start gegangen. Dieser Schritt war bereits Anfang des Jahres angekündigt worden.

Apple Pay ist jetzt in zwei weiteren Märkten in Südamerika verfügbar. Wie von regionalen Bloggern beobachtet wurde, ist der Zahlungsdienst von Apple jetzt in Argentinien und Peru verfügbar. Wie es in den Schilderungen weiter heißt, werde der Dienst bereits von mehreren Banken in den Ländern als verfügbar geführt, zuvor hatte Apple die Informationen über die Verfügbarkeit von Apple Pay auf den lokalen Seiten aktualisiert.

Den bevorstehenden Start von Apple Pay in Argentinien und Peru hatte Apple bereits Anfang des Jahres bekannt gegeben.

Apple Pay in Chile wird auch bald erwartet

Auch soll Apple Pay in absehbarer Zukunft in Chile an den Start gebracht werden, davon ist bis jetzt allerdings noch nichts zu sehen. Allerdings ist Apple Pay in weiteren wichtigen südamerikanischen Märkten wie Brasilien und Kolumbien bereits verfügbar.

Die westlichen Märkte Europas sowie Amerikas und Australien sind von Apple Pay breit geraume Zeit nahezu vollständig abgedeckt.

Die jüngste Erweiterung von Apple Pay stellt Tap to Pay dar. Diese Funktion für Händler macht aus jedem iPhone eine Kasse, Apfelpage.de berichtete. Allerdings wird dieses Feature Stand heute nur in den USA angeboten und es könnte noch viele Jahre dauern, bis der Dienst in weitere Märkte gebracht wird – falls überhaupt.

Auch die Kreditkarte Apple Card ist nach wie vor nur in den USA verfügbar und auch hieran wird sich so bald nichts ändern.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!