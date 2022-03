Home Hardware AirPods können jetzt auch im Apple Store Software-Updates erhalten

Im Apple Store können AirPods jetzt ein Software-Update erhalten. Diese neue Möglichkeit hatte sich bereits angedeutet, doch es gibt Einschränkungen. Für Endkunden ändert sich nichts am wenig zufriedenstellenden Update-Mechanismus.

Apple hat dem Personal im Apple Store und bei Autorisierten Apple Service Providern eine neue Service-Option zur Verfügung gestellt. Ende letzten Jahres erhielten die Stores ein neues AirPods-Diagnostik-Tool, damit lassen sich auch Updates auf AirPods aufspielen. Dies ist dem Personal nun möglich. Die Seite MacRumors zitiert aus einem internen Memo an Mitarbeiter der Apple Stores und Servicepartner, wonach bestimmte AirPods der Kunden mit dem Gadget nun aktualisiert werden können.

Diese AirPods lassen sich jetzt im Store updaten

Danach kann das Personal mit dem Gerät die Firmware der AirPods 2 sowie der AirPods Pro aktualisieren. Das funktioniert aber nicht mit den AirPods 3 oder den AirPods Max – warum auch immer.

Diese Option werde den Kunden angeboten, wenn der reguläre Update-Vorgang nicht funktioniert – dieser bleibt so unbefriedigend, wie er immer war: Die AirPods einfach in der Nähe des iPhone halten und abwarten, bis sie sich irgendwann die aktuelle Software geladen haben. Ob Apple hieran in näherer Zukunft noch etwas ändern wird, ist völlig offen. Unklar ist auch, ob dem Kunden nur dann ein Update im Store spendiert wird, wenn dieser glaubhaft versichern kann, dass seine AirPods seit längerer Zeit nicht bereit waren, eine Aktualisierung von sich aus zu laden.

