Home Daybreak Apple Apple Pay: Berichte über Vielzahl unautorisierter Abbuchungen | Smartphone-Verkäufe: Apple verdient mit weniger mehr | Apple Intelligence: Warum Apple (wieder einmal) alles richtig macht – Daybreak Apple

Apple Pay: Berichte über Vielzahl unautorisierter Abbuchungen | Smartphone-Verkäufe: Apple verdient mit weniger mehr | Apple Intelligence: Warum Apple (wieder einmal) alles richtig macht – Daybreak Apple

Guten Morgen! In Ungarn berichten Nutzerinnen und Nutzer von Apple Pay aktuell vermehrt von einer hohen Zahl unautorisierter Abbuchungen. Derweil überholt Samsung zwar Apple bei den iPhone-Verkäufen, verkauft jedoch weniger Premium-Modelle. Außerdem erfahrt ihr in unserer Kolumne, warum Apple in Sachen KI alles richtig gemacht hat. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple Pay: Berichte über Vielzahl unautorisierter Abbuchungen

Ungarische Nutzerinnen und Nutzer von Apple Pay erleben zurzeit vermehrt eine böse Überraschung. Denn dort häufen sich die Meldungen darüber, dass Kundinnen und Kunden beim Blick auf ihre Kreditkartenabrechnung massenweise unberechtigte Abbuchungen festgestellt haben. Inwiefern Apple für das Problem verantwortlich ist, erfahrt ihr hier.

Smartphone-Verkäufe: Apple verdient mit weniger mehr

Bereits seit langer Zeit ringen Apple und Samsung um den Thron im Hinblick auf die Anzahl verkaufter Smartphones. Derzeit befindet sich hier Samsung auf dem ersten Platz. Nichtsdestotrotz kann Apple einen höheren Erlös vorweisen. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Apple Intelligence: Warum Apple (wieder einmal) alles richtig macht

Erst kürzlich hat Apple seine eigene Version einer KI vorgestellt. Im Vorfeld galt die Annahme, das Unternehmen habe diesen Trend verschlafen und könne auch nicht mehr zu anderen Konzernen aufschließen, die bereits eigene Sprachmodelle entwickelt hatten. Hier erfahrt ihr jedoch, warum Apple hier nach wie vor Vorreiter als fungieren kann.

RCS am iPhone: Das sagen die Mobilfunkbetreiber

Kundinnen und Kunden von Telekom und Vodafone haben nun Klarheit darüber, ob diese ebenfalls RCS unterstützen werden. Mehr dazu hier.

macOS Sequoia bringt kleine Verbesserungen

Die neue Version von macOS verbessert die Funktionalität von iCloud Drive und verlangt weniger Speicher für die Installation von Apps.

Google führt Seitenansicht wieder ein

Nachdem vor anderthalb Jahren die Auflistung von Sucherergebnissen auf verschiedenen Seiten durch permanentes Scrollen ersetzt wurde, hat das Unternehmen dies wieder rückgängig gemacht. Mehr dazu hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.