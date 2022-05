Home Apple Apple nicht mehr wertvollstes Unternehmen der Welt: Ölfirma profitiert von Tech-Schwäche

Apple ist nicht länger das wertvollste Unternehmen der Welt. Die saudiarabische Ölfirma Aramco hat Apple die Krone zeitweise abgejagt. Grund dafür ist die jüngste Entwicklung der Ölpreise.

Apple ist für den Moment nicht mehr die wertvollste Firma der Welt. Diesen Platz nimmt jetzt der Ölgigant Saudi Aramco ein, das Unternehmen kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 2,43 Billionen Dollar.

Apple war seit zwei Jahren das wertvollste Unternehmen der Welt und erreichte zwischenzeitlich sogar eine Marktkapitalisierung von drei Billionen Dollar, doch der Wert von Apple ist seit Jahresbeginn wieder deutlich zurückgegangen. Zugleich legte SaudiAramco im Wert zu, allein 27% seit Jahresbeginn.

Tech-Firmen leiden unter steigenden Zinsen

Aramco konnte von steigenden Ölpreisen profitieren, während Apple, aber auch andere Tech-Unternehmen es aktuell schwer haben. Die US-Notenbank hat die Leitzinsen bereits zweimal erhöht und mehrere weitere Zinsschritte für dieses Jahr stehen ins Haus, Zweck der Zinsanhebungen ist es, die Inflation zu bekämpfen. Auch in Europa kündigen sich höhere Leitzinsen an: Die EZB wird wohl im Sommer erste Zinsschritte gehen.

Tech-Titel reagieren aber besonders empfindlich auf Zinserhöhungen, die ihre zu großen Teilen in der Zukunft erwarteten Gewinne schmälern.

Tim Ghriskey, Senior Portfolio Strategist bei Ingalls & Snyder wird von Bloomberg mit einer eher pessimistischen Prognose für Tech-Werte zitiert. Es werde Zeit brauchen, bis Amazon, Apple, Google und Co. ihre Dominanz wiederherstellen können. Derzeit wird das Geschehen von Inflation, steigenden Zinsen und der Unsicherheit in der weiteren Kriegsentwicklung in der Ukraine bestimmt.

