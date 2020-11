Apple Music: Problem gestörter Synchronisierung offenbar gelöst

Apple Music hatte in den letzten Tagen vermehrt Probleme bei der Synchronisierung der Musik-Mediathek über die iCloud. diese sollen nun behoben sein. Hattet ihr auch Probleme und sind diese nun tatsächlich ausgeräumt?

Nutzer von Apple Music hatten über die letzten Tage vermehrt über Probleme geklagt, die bei der Synchronisierung ihrer Mediathek auftreten, dies wurde unter anderem auch im Supportforum von Apple diskutiert. Der eigene Musikbestand kann über die iCloud komplett synchronisiert werden, auch ohne die Songs auf dem eigenen Gerät zu speichern.

Eigene Songs werden in die Cloud hochgeladen und allen anderen Geräten im eigenen Account zur Verfügung gestellt, wenn diese nicht im Katalog von Apple vorhanden sind. Dieses Angebot ist auch ohne Apple Music-Abo nutzbar, dann nur auf vorhandene Musik aus dritter Quelle anzuwenden und nennt sich iTunes Match.

Hello @iTunes iCloud Music Library is down on Windows, can't sync or show Apple Music Library / Playlists for about 15 hours now???….. pic.twitter.com/mebekDa05l

— Jeremy Kohler (@LiShaolan452) November 23, 2020