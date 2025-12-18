18. Tag im 2025er Countdown: Dieses Mal „The Life Of Chuck“ für 4,99 Euro mitnehmen

Weihnachten ist das Fest der Liebe – oder der Akt für das nächste Familiendrama, wenn der Onkel wieder mit unpassenden Witzen auffällt und Oma schon den drölfzigsten Schnaps intus hat. Wer ein Drama lieber visualisieren will, hat mit der heutigen Auswahl die passende Chance dazu.

Tag 18 im 2025er Countdown

In einer amerikanischen Kleinstadt lebt Charles „Chuck“ Krantz (Tom Hiddleston), ein gewöhnlicher Buchhalter, dessen Gesicht aus Werbung und Fernsehen bekannt ist. Während die Welt außerhalb von Naturkatastrophen und technologischen Zusammenbrüchen erschüttert wird, bleibt in der Stadt vor allem eines bestehen: eine tiefe Dankbarkeit gegenüber Chuck. Doch wer ist dieser Mann, den niemand wirklich zu kennen scheint? Die Spur führt in seine Kindheit, zu seiner Großmutter (Mia Sara), die ihm ihre Leidenschaft für das Tanzen vermittelte, und zu seinem Großvater (Mark Hamill), der ihm nicht nur das Handwerk der Buchhaltung beibrachte, sondern auch ein Geheimnis rund um eine verschlossene Dachkammer hütete. Die Geschichte wirft eine zentrale Frage auf: Kann das Leben eines Einzelnen den Verlauf der ganzen Welt beeinflussen?

-> Hier geht es zum Angebot

„THE LIFE OF CHUCK Trailer German Deutsch (2025) Tom Hiddleston“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.