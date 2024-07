Home iCloud / Services Apple Music-Chef: Spotify hat aufgehört, innovativ zu sein

Der Chef von Apple Music und Apple TV+ hält seine Konkurrenz für nicht mehr konkurrenzfähig. Marktführer Spotify attestiert er fehlende Innovation, während Apple Music hier in stetem Tempo neue Features zur Verfügung stelle – eine zumindest streitbare Position.

Apples Hauptverantwortlicher für Apple Music, Beats, Apple TV+ und Sport-Content Oliver Schusser Zweifel öffentlich an der Konkurrenz. Spotify, nach wie vor Weltmarktführer im Musikstreaming, hält er etwa für nicht mehr innovativ. Die Skandinavier hätten irgendwie aufgehört, spannende neue Dinge zu bringen, sagt er in einem Interview. – ganz anders als Apple Music.

Bei Apple strebe man kontinuierlich danach, den Kunden aufregende neue Features bereitzustellen. Er nennt als Beispiele etwa Apple Music Sing, die Songtextanzeige oder 3D Audio hervor.

Ist die Apple Music-Konkurrenz nicht mehr innovativ?

Inzwischen liefen neun von zehn Songs auf Apple Music in 3D Audio, so der Musikchef von Apple, der diesen Wiedergabemodus als neuen Standard nach Mono und Stereo bezeichnet. Auch Apple Music Classical spricht er an, eine separate App, die klassische Musik im Apple Music-Katalog strukturierter bereitstellt und besser durchsuchbar macht.



Der Konkurrenz aber die Innovationen abzusprechen, ist zumindest gewagt. Zwar stimmt es, dass Apple Music viele Inklusivleistungen hat, die etwa Spotify fehlen und mit dem Lyrics-Feature ist eine schöne Umsetzung einer Funktion gelungen, die der Marktführer auch lange nicht hatte, allerdings ist Spotify seinerseits keineswegs eingeschlafen.

Speziell die Empfehlungsalgorithmen der Schweden funktionieren für viele Nutzer besser als bei Apple Music und die Integration von Podcasts ist Apples Lösung in einigen Punkten voraus. Auch der Jahresrückblick lässt Spotify-Nutzer deutlich tiefer eintauchen, als bei Apples Streamingdienst.

Andere Wettbewerber wie YouTube Music können ihrerseits mit Features wie Community-Feedback zu Songs und Alben punkten.

