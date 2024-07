Home Mobilfunk Deutsche Telekom: Ab August neue Tarife – mehr Leistung zum gleichen Preis

Zum ersten August wird die Deutsche Telekom erstmals seit knapp zwei Jahren seine Mobilfunktarife für Privatkunden überarbeiten. Zumindest für die, die aufgrund ihres Alters nicht mehr die sogenannten MagentaYoung-Tarife buchen können. Wir geben euch eine kurze Übersicht.

Die neuen MagentaMobil-Tarife mit doppeltem Datenvolumen

Schon seit mindestens einem Jahr waren die Tarife der Deutschen Telekom ins Hintertreffen geraten, was das Datenvolumen betrifft. Hier bessern die Bonner nun entscheidend nach und verdoppeln das Datenvolumen in den Tarifen MagentaMobil S, MagentaMobil M und MagentaMobil L. Demzufolge gibt es nun folgende Datenvolumina:

MagentaMobil S 20 GB Datenvolumen statt 10 GB

MagentaMobil M 40 GB Datenvolumen statt 20 GB

MagentaMobil L 80 GB Datenvolumen statt 40 GB

Die Preise sowie die anderen Inklusivleistungen bleiben darüber hinaus unberührt, auch der MagentaMobil XL mit unlimitierten Datenvolumen für 84,95 Euro bleibt im Bestand. Hier gibt es noch zusätzliche 5 GB Datenvolumen pro Monat für die Internetnutzung in den Ländergruppen 2 und 3.

Neuer Einsteigertarif

Der MagentaMobil Basic zum monatlichen Preis von 24,95 Euro mit einem monatlichen Datenvolumen von 5 GB rundet das Tarifportfolio nach unten ab und reduziert die Einstiegshürde. Unserer Meinung nach ist ein Prepaid-Tarif der Deutschen Telekom hier die bessere Wahl. Zudem hätten sich viele Kunden eine preisliche Reduzierung der Tarife gewünscht.

MagentaVorteil wird mit „Mobile Happy Hour“ erweitert

Wer zudem einen MagentaZuhause-Tarif abgeschlossen hat, bekommt weiterhin den MagentaEINS-Vorteil. Im Fall des MagentaMobil L wird aus den 80 GB ein unlimitiertes Datenvolumen. Neu ist bei der Telekom vom kommenden Monat an auch, dass Kunden mit MagentaEINS-Vorteil eine sogenannte „Mobile Happy Hour“ erhalten. Wenn man zusätzlich zu einem Mobilfunkvertrag zwischen MagentaMobil Basic und MagentaMobil M auch einen MagentaZuhause- oder Glasfasertarif nutzt, kann man täglich eine Stunde lang mit unbegrenztem Datenvolumen surfen. Telekom-Kunden, die zusätzlich auch MagentaTV nutzen, erhalten hier pro Tag zwei „Mobile Happy Hour“-Stunden.

Wie gehabt, muss auch dieser Vorteil händisch in der MeinMagenta-App aktiviert werden. Der Datentreuebonus bleibt ebenfalls bestehen. Last but not least kann man nun reguläre Gespräche für 0,29 Euro pro Minute aus dem Nicht-EU-Ausland führen.

-----

