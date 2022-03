Home Apple Apple Music: Bis zu 4 Monate umsonst bei Mediamarkt + Beatles-LP „1“ in Spatial Audio verfügbar

Apple Music gibt es regulär nicht in einer kostenlosen Testphase, daher wollen wir euch auf ein Angebot aufmerksam machen, mit dem ihr den Streamingdienst von Apple eine Weile kostenlos nutzen könnt.

Mediamarkt ermöglicht aktuell, Apple Music bis zu vier Monate kostenfrei zu streamen. Mit Blick auf die immer knausrigeren Rabattaktion bei den iTunes-Karten sollte man das im Blick behalten. Offiziell gilt das Angebot zwar nur für Neukunden, doch die Aktion lässt sich augenscheinlich auch von Bestandskunden ausnutzen. Hier gilt aber ausprobieren, eine feste Garantie können wir nicht geben.

Beatles „1“ nun in Spatial Audio verfügbar

Die Aktion wollen wir zudem nutzen, um noch auf eine interessante Neuigkeit aufmerksam zu machen. Wer sich für Musikgeschichte interessiert, kommt kaum an den Beatles vorbei. Das berühmteste Compilations-Album ist dabei der Longplayer „1“, der 2000 erschien und zu den meistverkauftesten Alben der Band gehört. 20 der 27 Songs sind sogar Nummer-1-Titel der amerikanischen Billboard-Charts und wurden von Giles Martin und Sam Okell in den legendären Abbey Road Studios neu gemischt.

Die 2015 erschienende Neuauflage, die unter anderem die Songs „A Hard Day’s Night“, „Ticket to Ride“, „Yesterday“, „Yellow Submarine“,“ Hey Jude“, ist nun in Spatial Audio abgemischt und auf Apple Music verfügbar. Dies kündigte Giles Martin im Rahmen eines Interviews mit Zane Lowe auf Apple Music vor knapp zwei Wochen an

Was ihr für Spatial Audio braucht

Um Spatial Audio nutzen zu können, benötigt ihr entweder die AirPods Max, die AirPods 3 oder die AirPods Pro. Alle drei Modelle sind heute bei Amazon im Angebot:

