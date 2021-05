Home Apple Apple-Manager muss zugeben: Haben an Fortnite mindestens 100 Millionen Dollar verdient

Der App Store ist für Apple nach wie vor ein Gelddruckmaschine und das liegt nicht zuletzt an Top-Apps wie Fortnite: Allein diese App hat Apple wohl dreistellige Millionenbeträge in die Kassen gespült. Apple wollte sich zu dieser Tatsache im Prozess mit Epic indes nur widerwillig äußern.

Apple verdient mit dem App Store Geld, der Softwareladen spielt nicht nur seine laufenden Kosten ein: Wie profitabel der App Store für iOS ist, zeigt sich schon an einigen wenigen Kenngrößen. Eine davon ist im laufenden Prozess zwischen Apple und Epic von besonderem Interesse. Dabei geht es um den Gewinn, den Apple mit Einnahmen aus Fortnite gemacht hat, einem der Top-Titel von Epic. Nun musste Apples leitender Manager für die Entwicklung des App Store Michael Schmid einräumen, wie viel Apple durch Epic ungefähr verdient hatte.

Auf eine konkrete Zahl wollte sich Schmid nicht festlegen lassen, die Agentur Bloomberg zitiert aus dem Prozessumfeld aber die in diesem Zusammenhang gefallene Zahl von mehr als 100 Millionen Dollar.

Der App Store nimmt den Entwicklern Prozente ab

Das könnte durchaus hinkommen, ist aber wohl noch etwas zu niedrig angesetzt: Analysten der Marktforscher von Sensor Tower hatten im letzten Jahr ermittelt, dass Epic rund 1,2 Milliarden Dollar mit den Verkäufen aus dem Titel Fortnite erlöst habe.

Apple wäre gemäß der Abgabe von 30% also noch deutlich mehr an Provision zugeflossen. Hierüber wollte der Manager allerdings keine Aussage treffen. Apple sucht in dem Mega-Prozess zu belegen, dass die 30% Provision im App Store gerechtfertigt und notwendig sind, man hat sich hierfür auch schon verschiedentlich etwas abenteuerlicher Argumente bedient, um seine Position zu stützen.

